Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что сокращение оборонных расходов в 2026 году уравновешивается их резким увеличением в 2025 году.

По его словам, которые приводят местные СМИ, в 2025 году оборонные расходы по сравнению с 2024 годом выросли резко и непропорционально. Значительная часть средств была направлена на выплату будущих долгов и обязательств, включая сферу обороны.

Пашинян добавил, что согласно программе среднесрочных расходов, оборонный бюджет на 2026 год демонстрирует естественный рост по сравнению с 2024 годом, что является сбалансированным продолжением политики расходов.