Пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари в комментарии Al Jazeera заявил, что страна «решительно осуждает» израильскую атаку по жилым зданиям в Дохе, где проживали члены политбюро ХАМАС.

«Это преступное нападение — вопиющее нарушение международных законов и норм, угроза безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара», — подчеркнул дипломат.

Аль-Ансари добавил, что государство Катар не будет терпеть «такое безрассудное поведение Израиля и его посягательства на региональную безопасность». По его словам, расследование атаки ведётся на самом высоком уровне, результаты будут обнародованы позже.