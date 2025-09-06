В Кельбаджарском районе объявлен необычный тендер: для обеспечения безопасности строителей и работников инфраструктурных объектов планируется закупить специальные устройства, отпугивающих змей, ящериц, грызунов и насекомых.

Согласно данным портала государственных закупок, заказчиком выступает Служба восстановления, строительства и управления в Кельбаджарском районе. Общая сумма контракта составляет 6 460,50 маната.

В перечень закупок вошли:

100 отпугивателей змей — устройств с вибрацией и импульсными волнами, отпугивающих змей и ящериц. Их радиус действия составит не менее 400 м².

Электрические инсектицидные лампы для помещений (20 шт.) и для улицы (2 шт.), работающие на ультрафиолетовом спектре без применения химии.

20 ультразвуковых отпугивателей грызунов, которые действуют на площади до 185 м² с датчиком круглосуточного режима.