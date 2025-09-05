Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Амир Хамитов направили запрос в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева с предложением ввести платный режим пребывания в РФ для неработающих семей мигрантов, передает ТАСС.

По словам представителей фракции, это позволит сбалансировать интересы государства и общества, увеличить неналоговые доходы бюджета и стимулировать легальное трудоустройство. Парламентарии отметили, что семьи мигрантов пользуются инфраструктурой и социальными услугами, не внося прямого финансового вклада в экономику страны, все расходы ложатся на федеральный и региональные бюджеты.

В августе в Госдуму внесли законопроект, который запретит детям мигрантов бесплатно учиться в российских школах. Авторы проекта считают, что сейчас в российских школах не хватает более 900 тысяч мест. Сильный дефицит ощущается в активно застраиваемых районах.

Введение платного обучения для иностранцев поможет сэкономить бюджетные деньги, чтобы направить эти резервы на дополнительное финансирование учителей, создание комфортной среды в школах, увеличить популярность изучения русского языка за границей, считают авторы законопроекта.

