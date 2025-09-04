Федеральная налоговая служба России ликвидировала последнюю фирму блогера Гусейна Гасанова, сообщает SHOT. Речь идёт об ООО «Банда», созданном для продажи его курсов личностного роста. Проверка выявила недостоверный юридический адрес и фиктивные данные о руководстве компании. Счета фирмы уже заблокированы.

Ранее в августе ФНС закрыла другую компанию Гасанова — «Банда Фудс», занимавшуюся выпуском роллов. Бизнес оказался убыточным, а долги составили около 800 тысяч рублей.

Кроме того, на курсы блогера поданы иски на сумму более 2,6 млн рублей. Сам Гасанов вышел из состава учредителей незадолго до судебных разбирательств.

Напомним, 14 мая блогера объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы.