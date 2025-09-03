Российский президент Владимир Путин продолжает морочить голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения по встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

«В настоящее время как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива», – отметил министр.

Сибига указал на то, что это серьезные предложения и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент.

«Однако Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно», – подытожил он.