Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что не раз предлагал руководству Евросоюза обсудить все спорные вопросы, однако так и не получил ответа.

«Я готов и сегодня вылететь в Брюссель и обсудить все спорные вопросы, но когда нам пытаются выкручивать руки, то это абсолютно неправильно. Пусть обоснуют свои требования, объяснят, но когда отказываются с нами беседовать — это не европейский, а советский подход», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что до 31 августа грузинское руководство протягивало руку европейской бюрократии для дискуссий по выдвинутым требованиям, по которым можно было договориться, кроме двух принципиальных вопросов — отмены законов о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества и иноагентах.

«К сожалению, сегодня европейская бюрократия отошла от европейских принципов, так как управляема внешними силами, что отражается на положении Европы», — сказал премьер.