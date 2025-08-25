Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) проинформировало, что истребители в третий раз за неделю сопровождали российский самолет у берегов Аляски.

Отмечается, что над Аляской был замечен российский самолет-разведчик Ил-20. Для его отслеживания были направлены самолет E-3, два самолета F-16 и два самолета-заправщика KC-135.

В NORAD обратили внимание на то, что во всех трех случаях российские воздушные суда всегда оставались в международном воздушном пространстве и не пересекали границы США или Канады.