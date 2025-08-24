Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французское следствие спустя год так и не смогло установить его вину.

«Год назад французская полиция задержала меня на 4 дня за то, что несколько человек, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для координации преступлений. Арест генерального директора крупной платформы из-за действий ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным», — написал он в соцсети Х.

По его словам, «уголовное расследование» до сих пор не выявило никаких нарушений со стороны его лично или мессенджера. Дуров добавил, что арест год назад произошел из-за ошибки французской полиции, которая не направляла запросы в Telegram согласно установленным юридическим процедурам.

«Спустя год после этого странного ареста мне все еще приходится возвращаться во Францию ​​каждые 14 дней, и дата подачи апелляции пока не предвидится. К сожалению, единственным результатом моего ареста стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны», — отметил Дуров.