США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня» E-6B Mercury, об этом сообщил журнал Newsweek.

По словам источника издания, военный командный самолет США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время «необычного» полета вблизи Гренландии.

Военно-морские силы США подтвердили размещение воздушного командного пункта на базе Питуффик для проведения плановых операций и учений в Тихом и Атлантическом океанах.

«Стратегические силы ВМС США проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере», — уточнил в комментарии журналу представитель подводных сил США командующий Джейсон Фишер.

Издание отметило, что самолет прибыл в Гренландию после заявлений американского лидера Дональда Трампа ранее в этом месяце о том, что две атомные подводные лодки были размещены в «соответствующих регионах» на фоне «провокационных заявлений», сделанных зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым в соцсетях.