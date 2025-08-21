В соответствии с «Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству» между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2025 год, в Н-ской воинской части Сухопутных войск прошла экспертная встреча с участием представителей Министерства обороны и делегации НАТО.

В ходе мероприятия представители Министерства обороны и иностранные эксперты провели брифинги, были даны ответы на интересующие вопросы.

Стороны при этом проанализировали текущее состояние сотрудничества Азербайджана и НАТО в рамках программы «Концепция оперативных возможностей» (КОВ) и провели обстоятельный обмен мнениями по перспективным вопросам.

Под занавес было сделано фото на память, гостям были преподнесены подарки.