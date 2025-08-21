Вероятно, именно такая установка нынче в Госдуме в отношении лидера Азербайджана и диверсификации внешних связей бывших союзных республик. Причем, с почти забвением того, что сама Россия состоит в ТОП-3 самых многонациональных стран мира, и что в лучшем обществе людей – выборочно или чохом — не делят по этническому признаку.

То, что российско-азербайджанские отношения сильно подпортились за последние месяцев 10 месяцев, стало совершенно явно и весьма прискорбно. Помимо ближайшего соседства страны объединяет общая история, родственные, культурные и гуманитарные связи, не говоря уже о торгово-экономических, транспортно-логистических; иных. В России проживает более двух миллионов этнических азербайджанцев, сам Азербайджан представлен большим кластером русскоязычного образования, культуры, СМИ и т.д.

Правовая база сотрудничества между двумя странами – солидная, она представлена более 170 межгосударственными, межправительственными и межведомственными договорами и соглашениями, в том числе порядка 50 в сфере экономики. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года и Меморандум о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанный президентами Алиевым и Путиным в феврале 2022 года.

Последний документ – весьма многоговорящий, и он не случайно приведен нами именно в контексте сильно подпорченных отношений между Москвой и Баку. Документ обширный, но для иллюстрации благих намерений сторон приведем из него несколько выдержек: «Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, … приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой».

«Российская Федерация и Азербайджанская Республика проводят самостоятельную внешнюю политику, направленную на защиту своих национальных интересов. … Российская Федерация и Азербайджанская Республика взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. … Стороны взаимодействуют в сфере внешнеполитической деятельности в целях обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах. … Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности одной из сторон, а также в случае угрозы возникновения такой ситуации в целях ее урегулирования».

И, наконец, «Российская Федерация и Азербайджанская Республика воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из Сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств».

Серьезные посылы, серьезные заявки, так сказать, живите рядом, дружите, радуйтесь друг другу. Но первая четверть XXI века, ее излет (в исторические дебри вдаваться не будем) многое в мире поставила с ног на голову. Касаясь Азербайджана, его бурное развитие, победа в Карабахской войне, становление страны в качестве независимого политического игрока не обрадовало очень многих и рассматривается как в России, так и в большинстве государств Запада как непозволительный выход Баку из их «орбиты влияния».

Характерны, в этой связи («Наш ответ Керзону») высказывания и требования политиков Госдумы России. К примеру, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры, включая крупнейшие московские рынки «Садовод» и «Фуд Сити» (принадлежат этническим азербайджанцам).

«Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации, включая проверку принадлежащих им предприятий и организаций на соответствие действующему законодательству, в том числе деятельность торговых комплексов «Садовод», «Фуд Сити».

По данным РИА Новости, в документе отмечается, что «деятельность диаспор угрожает безопасности государства и его граждан, а особую опасность представляют преступные сообщества, состоящие из лиц с двойным гражданством – российским и другой страны, которая может оказывать влияние на такие группы и использовать их в своих интересах в ущерб интересов Российской Федерации».

Но как-то странно деятельность диаспор вдруг и сильно стала угрожать безопасности российского государства – нет ли тут «совпадения» с трагедией со сбитым азербайджанским гражданским самолетом в воздушном пространстве России. Да, в беседе с президентом Алиевым президент Путин извинился за «инцидент», но Баку настаивал на большем – наказании виновных, компенсации за сбитый самолет и семьям жертв трагического происшествия. Не дождался, но и не смолчал. Но почему-то — «должен был».

Разумеется, в любой диаспоре, где бы то ни было, есть этнические преступные группировки, равно как группировки титульных наций, те же – российские. Вопрос, однако, в том, отделяются ли «зерна от плевел», и если азербайджанцы столь сильно зарвались, то на соответствующий «процесс» нужно было время, однако до того, как Баку «взбрыкнулся», больших проблем с азербайджанскими диаспорами в России вроде не было (во всяком случае, до убийства азербайджанцев силовиками дело не доходило), а если они и были, то спускались на тормозах – за, как минимум, «лояльность» Баку.

Вообще же, «обижаться» госдумовцам следовало на Армению – она сильно подвела Россию – свою кормилицу и поилицу, дарящую, к тому же (либо продававшую ей по внутренним ценам) вооружение в условиях оккупации РА азербайджанских земель, но параллельно оплевывающую и ОДКБ, и ЕАЭС, шантажирующую Москву «уходом на Запад». Однако армянскую диаспору в России не трогают: это отдельная тема для размышлений — почему. А азербайджанской мало не показалось на российских просторах – от Москвы до Урала и окрест.

Алиев же дошел до такой «наглости», что посоветовал Украине «не мириться с оккупацией», и вообще в Баку, на уровне экспертов, слышны голоса в пользу военной помощи Киеву: око за око, имея в виду и самолет, и чистку в азербайджанской диаспоре, и удары по объектам SOCAR в РФ и некоторые иные «происшествия», связанные с «российскими азербайджанцами» и их бизнесом. Ну, а соглашение с Арменией, заключенной при посредничестве Трампа? И много еще «грехов» в виде самостоятельных действий Азербайджана.

И хвалить Алиева – нынче преступление: могут уволить с работы (история с замгендиректора ТАСС Михаилом Гусманом, кампания против побывавшего на медиафоруме в Ханкенди политолога Сергея Маркова, и т.д.). И ее тоже инициировал народный избранник – первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин – выступил за включение Маркова в список иноагентов (этот номер, правда, пока не прошел) – за «лизоблюдство перед Ильхамом Алиевым». Проштрафился политолог и тем, что «на протяжении многих лет … трудился над созданием лживого, сусального образа Азербайджана и Турции в России». Ну, а Гусман – «бывший ТАССовкий демиург … распинался в комплиментах вождю Азербайджана. Как и Эрдогану. … Марков отвечает всем квалификационным признакам иноагента, только теперь не американского, а азербайджано-турецкого».

И вот настала очередь (смеяться или плакать?) президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Лидер РУз похвалил президента Алиева за проводимую им политику и объявил о подписании соглашения с Европейским союзом – все это «безобразие» происходило во время недавнего форума «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».

«Было принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между нашим регионом и странами Евросоюза. В ближайшие месяцы мы намерены подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом» (цитата от Мирзиеева).

Отношения между Ташкентом и Баку он назвал «союзническими» и отметил особую роль Азербайджана в регионе. Азербайджан, сказал Мирзиеев, выступает в качестве стратегического моста между Средней Азией и ЕС: «Мы высоко ценим готовность уважаемого Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов».

Мирзиеева, в отличие от Гусмана, вроде как не уволишь и в иноагенты, даже при всем желании Затулина, не запишешь. Зато можно прочитать «мораль» по поводу того, что негоже Узбекистану подписывать соглашение с ЕС, а Мирзиееву – хвалить Алиева.

На сей раз свое «веское слово» сказал уже другой и тоже не последний политик в Госдуме – зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с «Лентой.ру» он заявил: «Сегодня некоторые лидеры, которые прельстились западными плюшками, которым пообещали прекрасные виллы, прекрасное будущее для их детей и внуков, делают те шаги, которые в дальнейшем их приемники будут менять. Потому что все, что сегодня делается тем же Алиевым или президентом Узбекистана, — это все временные шаги».

Временные или нет – покажет не столь, вероятно, отдаленное будущее. И если шаги эти «дурные», навредят они не России — огромной, богатой, ядерной, — а Азербайджану и Узбекистану (не огромным и не бедным). И это уже их суверенное дело. И тут хотелось бы вспомнить про Меморандум о стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном, где черным по белому прописано – «невмешательство в суверенные дела друг друга» и «проведение сторонами самостоятельной внешней политики».

И что за такая фраза – «прельстились плюшками»? Пахнет она дурно и оскорбительно для глав и граждан государств (бывают, конечно, и «продажные товарищи»), но на каком основании к таковым отнесли Алиева и Мирзиеева, да еще с пояснением (по «Ленте.ру»), что когда руководитель страны выбирает личное благо и ради этого жертвует будущим суверенитетом, это очень плохо.

И лишь с одним из сказанного Володацким можно согласиться: да, «У многих смешанные браки. Много родственников проживают. Поэтому разорвать то, что было заложено столетиями, невозможно». Но: в свое время классик русской литературы Иван Крылов вывел в своей басне следующую мораль: «Чем кумушек считать трудиться/Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Совет, как известно, «лишь попусту пропал».

Вербальное пикирование народными избранниками Алиева, Мирзиеева, а до того –президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева (заметим, речь о самых успешных лидерах государств постсоветского пространства, проводящих разновекторную внешнюю политику), можно было бы пропустить мимо ушей – ведь, в конце концов, не президент же России, то есть высшая политическая инстанция РФ, держит столь оскорбительные и провокационные речи. Но они-то и делают политику на низшем уровне, в то время как на высшем их не одергивают, что может быть «прочитано» как «молчаливое согласие». И речь-то идет, как минимум, о «слугах народа» и их способе их мышления, нагоняющим очень плохую погоду в отношениях между Россией и суверенными республиками постсоветского пространства; сеющими межнациональную рознь в самой России, входящей в ТОП-3 самых многонациональных стран мира. А рознь эта и есть угроза безопасности России.

Сегодня выходцам их Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана запрещают заниматься оптовой торговлей, ремонтом транспортных средств в Ямало-Ненецком автономном округе (даже имеющим патент на работу). А в 2026 году (Минтруда и соцзащиты РФ подготовило проект постановления) будут введены ограничения на найм трудовых мигрантов в сферах строительства, общественного питания, розничной торговли алкоголем и табаком; в ряде отраслей лесного и агропромышленного комплекса. То есть речь идет (парадоксально, но факт) о тех отраслях, которые остро нуждаются в рабочих руках, не предлагаемых «своими».

Миграцию, бесспорно, следует контролировать, равно как и радеть о безопасности страны, в том числе, в контексте регулирования миграционных потоков. С одним «но» — не переносить контроль в плоскость дискриминации по этническому признаку. Ведь ответы «на местах» — в том же Азербайджане и Узбекистане — могут быть зеркальными.

Что, по сути, так гложет многих политиков и экспертов в России? Почему в отношениях Москвы практически со всеми постсоветскими республиками все пошло наперекосяк, даже там, где Россию, пафосно выражаясь, не предавали, а пошли собственным многовекторным, во внешней политике, путем развития без ущемления суверенных прав бывшего «центра» — более того, с его взаимовыгодным участием в разных отраслях жизнедеятельности и Азербайджана, и государств Центральной Азии? Что это – имперская инерция, у России – «не спросились?», с какой страной иметь деловые и дружеские отношения, а с какой – нет? Кого похвалить, а кого – оплевать.

В последние годы сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном развивается высокими темпами, равно как с регионом Центральной Азии в целом – Мирзиеев высоко оценил готовность и усилия Ильхама Алиева «в развитии новых общерегиональных процессов, … к взаимодействию Южного Кавказа и Центральной Азии».

И ведь ничего криминального нет в развитии транспортных коридоров, в которых и Россия, при желании, может принять участие; в нашумевшей недавней договоренности Баку и Ташкента по разведке, добыче нефти и газа в Устюртском районе РУз. Считается, что геологический потенциал Узбекистана велик, и республика способна обеспечить собственную энергетическую безопасность, в которую, кстати, вносят значительную лепту Россия с Казахстаном. И если SOCAR и «Узбекнефтегаз» получат хорошие результаты на крупном месторождении углеводородов в Устюртском районе, это отлично поработает на энергетическую безопасность РУз, снизив ее зависимость от импорта энергоресурсов. Думается, именно так к этому следует отнестись, и никак не в ключе тревог по поводу «вытеснения России» и «острой конкуренции» с ней, как принято считать в определенных экспертных кругах, причем, в контексте «угроз безопасности» РФ. Она, в конце концов, занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе — по его добыче. А углеводороды – санкционные, псевдосанкционные или не санкционные — еще долго будут востребованы на планете.

Возвращаясь к, мягко говоря, критиканству госдумовскими «слугами народа» президентов Алиева и Мирзиеева («не обижен» и Токаев), еще раз обратимся к «дедушке Крылову», чьи писания более двухсотлетней давности не потеряли актуальности и сегодня: «Избави, Бог, и нас от этаких судей».