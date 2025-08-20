США продают европейским странам оружие, которое затем передается Украине, с 10-процентной наценкой.

Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире Fox News.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, будут ли американские налогоплательщики оплачивать возможную поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности Украины. Президент Дональд Трамп заявил о готовности США пойти на такой шаг.

«Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», — сказал Бессент.