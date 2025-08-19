Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе переговоров в Вашингтоне европейские лидеры предупредили Дональда Трампа о недопустимости затягивания процесса мирных договорённостей по Украине. По его словам, сохраняются серьёзные сомнения в готовности Москвы к миру.

Французский лидер подчеркнул, что в будущем европейские вооружённые силы должны будут принять участие в миротворческих миссиях на территории Украины. «Нам понадобится сильная украинская армия, и потребуется поддержка союзников на местах. Миротворческие операции должны обеспечить европейские партнёры», — заявил Макрон.

В интервью NBC News он отметил, что любые договорённости без гарантий безопасности обречены на провал. «Грузия — 2008, Крым — 2014. Абсолютно ясно: если заключать мир без гарантий, Россия никогда не будет уважать свои слова и выполнять собственные обязательства. Поэтому гарантии безопасности Украины критически важны», — резюмировал президент Франции.