На переговорах с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин помимо обсуждения вопроса Донецкой области выдвинул новое требование — сделать русский язык официальным в Украине. Об этом сообщили источники телеканала CBS.

По данным собеседников, Путин также поднимал тему «притеснения» Украинской православной церкви (УПЦ), называя её «русской православной».

Тем временем Трамп в беседах с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским упоминал о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны США, однако формулировал их крайне размыто. Как именно эти гарантии будут работать, из его слов оставалось неясным.

NBC со ссылкой на собственные источники уточняет, что в пакет предложений не войдёт участие НАТО или размещение американских войск на территории Украины.

По данным CBS, ряд ключевых вопросов остался открытым: отказалась ли Москва от требования демилитаризации Украины, какие именно территории готова уступить и обсуждалось ли смягчение санкций или разморозка российских активов. Что именно предлагала американская сторона за закрытыми дверями, пока неизвестно.