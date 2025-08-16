Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о скором проведении встречи «коалиции желающих» оказывать помощь Киеву.

«Любой прочный мир должен сопровождаться гарантиями безопасности. В этой связи я приветствую готовность США внести свой вклад. Мы намерены работать с ними и со всеми партнерами по «коалиции желающих», с которыми мы вскоре снова встретимся, над достижением конкретного прогресса», — сообщил французский лидер в X.

По словам Макрона, Франция «продолжит тесно взаимодействовать с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чтобы гарантировать соблюдение европейских интересов».