Позиция Москвы по Зангезурскому коридору, видимо, будет выработана после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил российский политолог Михаил Александров, которого цитирует news.am.

«Возможна некая договоренность в пакете с другими вопросами. Например, паритетное российско-американское управление коридором. Либо, если по Украине договориться не удастся, тогда возобладает конфронтационный сценарий. Но в какой форме он будет осуществляться, можно будет судить позже», — важно отметил эксперт.