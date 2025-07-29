Суд в Москве постановил оставить блогера Арега Щепихина в СИЗО ещё на шесть месяцев — до 22 января 2026 года. Об этом информирует «Лайф».

В ходе заседания Щепихин сначала согласился на продление ареста: «Остаюсь там же, где и сейчас», — отметил он. Но позже после беседы с адвокатом он попросил изменить меру пресечения на домашний арест. Также он передал через защитника просьбу сообщить его братьям, что находится в СИЗО, чтобы они могли приносить ему передачи.

Согласно результатам психиатрической экспертизы, у блогера выявлено смешанное расстройство личности.

Ранее сообщалось, что Арег Щепихин полностью признал, что оскорблял мусульман, в частности, чеченцев.