Азербайджанский историк Эльдар Гинесли прокомментировал агрессивную реакцию армянского лобби в США на выступление Джастина Тимберлейка в Баку. Он с иронией отреагировал на очередной выпад Армянского национального комитета Америки (ANCA), назвав его поведение истеричным и предсказуемым.

«Бедный Джастин попал в передел. Теперь он в черном списке у армян», — пишет Гинесли. Он отмечает, что ANCA разместила на своём сайте слезливый постер с надписью «Timberlake: Cry me a river of Armenians tears». Название обыгрывает известный хит певца Cry me a river — «Пролей слёзы по мне», который артист исполнил на бакинской сцене. Армянская пропаганда превратила его в «пролей мне реку армянских слёз».

«Теперь по призыву ANCA все должны плакать горючими армянскими слезами, потому что Тимберлейк приехал в Баку и дал прекрасный концерт», — замечает автор.

На скандальном плакате ANCA утверждается: «Выступление Дж. Тимберлейка в Баку — это не просто концерт, это часть постоянных усилий азербайджанского режима по обелению своих преступлений против человечности. После этнической чистки более 100 000 армян в Арцахе в 2023 году Баку использует громкие развлекательные мероприятия, чтобы отмыть свой имидж на мировой арене. Никакой свет сцены не скроет военные преступления».

На это Гинесли отвечает народной пословицей: «Вшивый всегда думает о бане, а лысый — о расчёске».

Он подчёркивает, что Тимберлейк выступил в столице Азербайджана в рамках своего мирового турне, и концерт собрал тысячи поклонников, включая гостей со всего СНГ. А между тем армянская сторона, по мнению историка, продолжает искать фантомные поводы для нытья.

«Ну плачьте и дальше. А к нам в октябре приезжает ещё и Венский филармонический оркестр. Сколько же они наплакать смогут?», — заключает Гинесли.