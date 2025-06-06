Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу блогера Арега Щепихина.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щепихина Арега Самвеловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) на срок 02 месяца 00 суток»,- сказали в пресс-службе.