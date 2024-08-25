Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства

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Бомбой дня стала новость о задержании основателя Telegram Павла Дурова. Громкое событие в очередной раз обнажает лживость западных институтов, грубо подгоняющих свои желания и корыстные цели под стандарты так называемой защиты законности.

На деле мы имеем дело с вопиющим произволом французских спецслужб, которые по заказу политических инстанций устроили громкое показательное задержание, подрывающее принцип свободы слова.

По свидетельству информированных источников, Дуров является владельцем не просто большого, а очень большого капитала, и его внушительное состояние давно стало фактором риска для него самого. Для власть предержащих во Франции это обстоятельство играет значительную роль, особенно если речь идет о гражданах других стран, прибывших в страну. Не впервые их материальное состояние становится объектом наживы для всесильных кругов.

Очевидно, что дело шито белыми нитками. За его контурами виден силуэт макроновской шайки. Верха прекрасно понимали, на что идут, и чтобы предвосхитить недовольство общественности новым наскоком на подлинную демократию, придумали отговорку, мол, Дуров причастен к обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству.

Высосанная из пальца причина об «отсутствии модерации и сотрудничества с представителями закона» сама по себе свидетельствует о том, как в Пятой Республике объектом преследований становятся представители свободного бизнеса и защитники свободы слова.

Дуров находился в федеральном розыске по решению российских властей. Он наотрез отказался от сотрудничества со спецслужбами на родине, поэтому и подался в «свободные» края.

Французские правоохранители полагают, что по причине предъявленных ему обвинений он, помимо того что отказывался от сотрудничества с властями, наладил в Telegram такие запрещенные функции, как выпуск и реализация криптовалюты, использование разовых номеров и прочее.

Власти утверждают, что его бизнес сросся с наркотрафиком и рядом преступлений против детей, превратившись в организованную мошенническую сеть. Однако пока рано делать выводы, потому что правосудию еще нужно доказать обоснованность выдвинутых против задержанного обвинений.

Первые реакции на возмутительные действия французских властей в отношении Дурова говорят о том, что дело уже обрело резонансный характер. Не только правозащитники, но и активисты гражданских институтов уже тщательно следят за ходом дела, в чем-то повторяющего громкую историю Джулиана Ассанжа.

Известный американский журналист Такер Карлсон, взявший на себя миссию защитника незаконно преследуемых по всему миру коллег, высказался в пессимистичном духе, заявив, что «вина» Дурова заключается в том, что он не позволяет власть имущим ограничивать свободу слова. Его задержание является напоминанием владельцам социальных сетей, информационных платформ и мессенджеров о том, что им угрожают жесткой цензурой со стороны политических верхов и находящихся под их курацией спецслужб. Они, по мнению Карлсона, не терпят подлинной свободы слова.

Основателя мессенджера в скором времени могут отпустить на свободу, так как его задержали без решения суда на основе подозрений. Это предположение высказал российский юрист Александр Добровинский, который также считает, что трудно предъявить обвинения человеку, который установил свои правила в собственной корпорации и действует строго по ним.

Из первых реакций и по особенностям скандального дела напрашивается вывод, что Павел Дуров представляет опасность лишь тем, что стойко отказывается от сотрудничества со спецслужбами. Из этого следует, что другие владельцы социальных сетей и мессенджеров чувствуют себя вольготно, потому что сотрудничают со спецслужбами и охотно передают им необходимые данные и информацию о пользователях.

Иными словами, Павла Дурова обвиняют в том, что преступники используют созданный им Telegram в противоправных схемах. И если учесть, что весь информационный поток в его мессенджере зашифрован и не поддается вскрытию и прослушке, то подлинная причина ярости спецслужб и их патронов из истеблишмента становится очевидной.

Предварительные подробности дела о задержании Павла Дурова недвусмысленно показывают, что предпринимателя и основателя Telegram задержали по политически мотивированному делу. А это равносильно попытке добиться от него доступа к информационной базе пользователей.

Как бы то ни было, это дело трудно назвать торжеством законности. Скорее всего, речь идет о всплеске беззакония.

Тофик Аббасов