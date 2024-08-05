Азербайджанский театр общины Грузии признают иноагентом?

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Прошлая неделя в Грузии ознаменовалась тем, что США приостановили выделение более 95 миллионов долларов прямой помощи правительству Грузии, об этом говорилось в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Свое решение они объяснили тем, что «антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии не соответствуют нормам членства в Европейском Союзе и НАТО». При этом Соединенные Штаты продолжат поддерживать программы и мероприятия, которые способствуют укреплению демократии, верховенства закона и экономического развития в Грузии.

«За более чем 32 года дружбы и партнерства между нашими странами народ Соединенных Штатов выделил более 6,2 миллиарда долларов помощи, что способствовало развитию и укреплению экономики и демократических институтов Грузии. Наша помощь способствовала оснащению и обучению Сил обороны Грузии и Береговой охраны, строительству школ и больниц, а также подготовке учителей, государственных служащих и медицинских работников. Мы останемся верными грузинскому народу и его евроатлантическим устремлениям», — говорится в заявлении.

В правящей партии Грузии утверждают, что США неправильно и несправедливо оценивают ситуацию в стране, говоря об откате от демократии. В правительстве заявляют, что рассчитывают на победу Дональда Трампа на выборах в США, после чего, по мнению «Грузинской мечты», «все изменится». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе недавно отметил, что США необходимо провести у себя деолигархизацию, чтобы покончить с влиянием «партии глобальной войны».

Тем временем Евросоюз также рассматривает возможность приостановки всей финансовой помощи правительству Грузии после задействования в стране закона об иноагентах. Об этом заявил представителя внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью Europa Press.

«Мы рассматриваем возможность приостановки нашей финансовой помощи правительству», — сказал Стано. По его словам, в ЕС «по-прежнему серьезно обеспокоены недавним развитием ситуации в Грузии». Дипломатия сообщества считает, что вступление в силу спорного закона «является шагом назад» на пути страны к интеграции в ЕС.

Стано напомнил, что ранее ЕС заморозил выделение Грузии 30 млн евро, которые планировалось направить на укрепление обороны страны. Также Евросоюз сократил политические контакты с властями Грузии, «за исключением тех, которые ориентированы на поиск выхода из сложившейся ситуации».

Однако в США заявили, что это не окончательное решение, помощь можно возобновить, но при одном условии… Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател озвучил их на брифинге в среду. Этим условием является отмена закона об иностранном влиянии и отзыв других «проблемных» инициатив, также «прекращение кампании антизападной дезинформации» и «прозрачное проведение выборов и предвыборной кампании, широкое участие международных и местных наблюдателей».

«Эти действия соответствовали бы получению поддержки со стороны Соединенных Штатов демократическим партнером», — подчеркнул Пател. В Госдепартаменте допускают, что часть «программ помощи, которые приносят пользу правительству «Грузинской мечты»», перенаправят грузинским «неправительственным организациям, работающим в конкретном секторе». «Хотя наши двусторонние отношения переживают исключительно сложный момент, приверженность США народу Грузии и его устремлениям остается абсолютно устойчивой. Мы будем продолжать поддерживать программы и мероприятия, которые приносят пользу народу Грузии, укрепляя демократию, верховенство закона, независимые СМИ и экономическое развитие», — заявил он. Он указал, что «почти 80% населения Грузии поддерживают членство в ЕС, но правительство Грузии своими действиями, включая распространение дезинформации о своих союзниках и партнерах, отдаляет страну от европейских устремлений».

Но спикер парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что замороженная помощь США не была связана с государственным бюджетом Грузии: «До сих пор посольство не разъяснило, о какой сумме идет речь. Я понятия не имею, какая это сумма. В бюджет эта сумма действительно не входила».

Он считает, что прекращение помощи никак не отразится на функционировании государства: «Мы не отсталая страна, находящаяся на дотации другого государства. Важно и то, что в наше общество внедряли ощущение, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой».

В правящей партии «Грузинская мечта» считают вмешательством в предстоящие парламентские выборы «Фестиваль демократии», который проводят в разных городах Грузии при поддержке Дании.

«Мы четко видим определенные вмешательства, которые противоречат избирательным принципам, однако, в конечном итоге, все это не сможет отразиться на результатах выборов», — сказал журналистам премьер Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь, Шалва Папуашвили расценивает мероприятие, как «ведение предвыборной агитации радикальными партиями при финансировании датского государства». По его словам, одновременно НПО, которая организует это мероприятие, сама находится в политике, ее члены находятся в политике, и «это вызывает сомнения в том, что мы имеем дело с политической коррупцией».

«Создается впечатление, что эти НПО спланировали конкретные мероприятия с расчетом на то, что впоследствии они сами пойдут в политику», — сказал Папуашвили.

Кстати, «Фестиваль демократии» в прошлые выходные прошел в Цаленджиха, сегодня проходит в Телави. 10 и 17 августа мероприятия проведут также в Кутаиси и Батуми. Организатор фестиваля – грузинская организация «Центр многопартийной демократии Восточной Европы» (EECMD). Поддержку оказывает Датский институт партий и демократии (DIPD), функционирующий при парламенте Дании. Целью фестиваля организаторы называют повышение гражданского участия и укрепление диалога между общественными группами. На мероприятиях политические партии знакомят со своими предвыборными программами, неправительственные организации – рассказывают о реализуемых проектах. Представлен также Центризбирком Грузии. В его уголке можно протестировать электронные средства голосования. «Грузинская мечта» отказалась от участия в мероприятии, хотя приглашение ей направили.

Между тем НПО, финансируемые извне, пытаются всячески противостоять правительству, принявшему «закон об иноагентах».

«Грузинская Ассоциация молодых юристов 30 лет существует для того, чтобы защищать права человека. Мы не будем подчиняться закону, который нас назовет организацией, проводящей интересы иностранной силы», — заявила председатель ассоциации Нона Курдованидзе во время рассмотрения законопроекта на комитетском слушании в парламенте.

«Самая большая проблема этого закона в том, что он не нужен. Он принимается только для того, чтобы репрессировать НПО и свободные СМИ и как-то упразднить те НПО, которые наблюдают за выборами, так как у нас [парламентские] выборы в октябре 2024 года», — сказала защитница прав женщин, глава НПО «Сапари» Баия Патарая.

По ее словам, все НПО в Грузии зависят сегодня от финансовой поддержки из-за рубежа и прекращение их работы отразится на всех жителях Грузии. «Мы предоставляем много сервисов. Например, «Сапари» предоставляет женщинам юридическую консультацию и помощь, социальную консультацию, мы работаем над изменением токсичной маскулинности, отношения к женщинам. За последние несколько лет мы помогли более чем тысяче женщин. Это реальная работа, которую мы делаем. Эти женщины потеряют эту помощь и надежду, что они могут найти справедливость в этой стране», — заявила она.

Более 200 организаций уже заявили, что регистрироваться «в порочащем их достоинство реестре» никогда и не в какой форме не намерены. Они также приостанавливают сотрудничество с властями и отказываются от участия в рабочих группах и встречах, где будут представители властей, до тех пор, пока законопроект не будет отозван.

Ряд экспертов считает, что трансформация организаций путем принятия этого закона связана с тем, что интересы США и Китая на Кавказе столкнулись в более «жесткой» форме. И Грузия становится ареной той экономической войны, которую ведут в глобальном формате. Очевидно, что с целью смягчения давления на власти Грузии из-за передачи контроля над портом Анаклия Китаю, часть строительной работы глубоководного порта Анаклия была передан европейской компании. Бельгийская компания Jan De Nul станет подрядчиком по проекту строительства глубоководного порта Анаклия в Западной Грузии. Об этом было объявлено на заседании правительства страны Грузии. Jan De Nul стала победителем тендера на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта. Компания будет отвечать за углубление акватории и строительство волнореза.

В Минэкономики, которое проводило тендер, заявили, что выбрали «лучшего из лучших». Известно, что Jan De Nul была основана в 1938 году. Сегодня годовой оборот компании превышает 2,5 млрд евро. В ней трудоустроены более 7 тысяч человек.

И как уже сообщалось, 1 августа в Грузии вступил в силу новый Закон «О прозрачности иностранного влияния», регулирующий деятельность НПО. По этому случаю в Грузии заработал реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа НПО и СМИ.

«С 1 августа организации, которые подпадают под критерии, могут подавать заявления», — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге 30 июля. Закон обязывает регистрироваться в реестре НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они объявляются «организациями, проводящими интересы иностранной силы». На регистрацию у организаций есть один месяц, до 1 сентября. После Минюст начнет мониторинг с целью выявления уклонившихся.

Пока неясно, как он будет происходить. Брегадзе обещал позже разъяснить. До 1 января 2025 года организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год, после 1 января – опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год. За нерегистрацию и непредоставление декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. Впоследствии за каждый месяц просрочки будет взиматься еще по 20 тысяч лари.

В народе закон прозвали «российским» — за сходство с действующим в РФ. ЕС и США считают, что грузинский закон призван заставить замолчать критические голоса. На Западе указывают, что он неизбежно негативно повлияет на предстоящие парламентские выборы.

Однако премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что, несмотря на принятый закон, НПО и СМИ не будут закрываться перед выборами. Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявлял, что в случае неисполнения требований, счета НПО и СМИ арестуют, после чего продолжение их работы станет невозможным.

Более двухсот НПО еще до принятия закона заявили, что не намерены регистрироваться в реестре. Они обратились в Конституционный суд Грузии, требуя отмены спорной инициативы. Иски с аналогичными требованиями в КС направили президент Грузии и оппозиционные политики. Заявители говорят, что закон нарушает статьи Конституции об интеграции страны в ЕС и НАТО, о правах на объединения, неприкосновенность частной жизни и равенство. В КС заявили, что иски будут объединены. Суд обещает рассмотреть их в «разумные сроки».

Как мы понимаем, под действие нового закона подпадают и те азербайджанские организации в Грузии, которые получают финансирование из Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана. В подавляющем большинстве эти организации регионального формата и не занимаются ни публично, ни скрытно какой-либо политической деятельностью, не состоят, так сказать, в какой-либо политической партии.

Основной упор работы организаций азербайджанской общины делается на образование, развитие и поддержку культуры азербайджанской общины, различного рода курсы языков. Однозначно, ряд интернет-ресурсов, центр реинтеграции азербайджанской общины также попадут под действие нового закона. Соответственно, у них есть месяц, чтобы пройти регистрацию в соответствии с законом «О прозрачности иностранного влияния» .

Поэтому полагаем, что тут необходимо будет им помочь, чтобы избежать проблем в будущем, поскольку санкции и штрафы существенные и болезненные для небольших организаций.

Непонятен только механизм, например, то, каким будет форма юридического оформления финансирования строительства Азербайджанского театра в Грузии, который анонсирован в октябре прошлого года в присутствии государственных лиц Грузии и, если при его строительстве частично будут использованы финансы из Азербайджана, получается, что Азербайджанский театр азербайджанской общины Грузии будет считаться организацией, проводящей интересы иностранной силы (Азербайджана)?

Хотя мы – сторонники того, чтобы строительство азербайджанского театра было профинансировано из городского бюджета Тбилиси, как это было сделано с другими театрами национальных меньшинств, будь то многомиллионный капитальный ремонт театра имени Грибоедова в Тбилиси, или новопостроенный театр армянской общины в Тбилиси.

Такого рода нюансы требуют особого внимания. Ведь прекращение финансирования из Азербайджана означает потерю не только контроля, но и связи с азербайджанской общиной Грузии со всеми вытекающими из этого последствиями.

Эльбрус Мамедов, директор Центра информационной поддержки стратегического партнерства Азербайджан-Грузия-Турция