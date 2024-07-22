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Киркоров сумел отсудил у Успенской крупную сумму денег

Киркоров сумел отсудил у Успенской крупную сумму денег

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести и достоинства, сообщает ТАСС.

Киркоров отсудил у Успенской около 280 тыс. руб. за то, что она назвала его женоненавистником. «Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда», — огласила решение судья. Оно пока не вступило в силу, защита Успенской намерена его обжаловать.

В декабре 2023 года Киркоров подал иск против Успенской. В нем певец попросил признать порочащими его честь и достоинства сведения из видео «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз», размещенного в интернете журналисткой Аленой Жигаловой. Интервью вышло в 2020 году.

На видео Успенская назвала Киркорова женоненавистником и обвинила в порочащем поведении. В ответ Киркоров попросил суд взыскать с Успенской компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб., а Жигалову обязать удалить видео

Киркоров, комментируя высказывания Успенской, сказал, что «делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо». «Но от безысходности, понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — заявил он Shot.

Певица, в свою очередь, попросила суд не удовлетворять этот иск и выразила несогласие с позицией артиста, в частности, относительно запрашиваемой компенсации.

Успенская в ответ подала иск против Киркорова. Она назвала порочащими сведения, распространенные ответчиком в интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!» Певица попросила суд в том числе о защите деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда. Однако 14 июня Басманный районный суд Москвы вернул артистке иск в связи с несоблюдением правил подсудности.

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