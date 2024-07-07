Велосипедист заплатит штраф за поцелуй супруги в ходе гонки

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Французского велогонщика Жюльена Бернара из команды Lidl-Trek оштрафовали за поцелуй во время седьмого этапа многодневки «Тур де Франс». Об этом сообщает ВВС.

По информации источника, маршрут этапа проходил недалеко от дома спортсмена, поэтому друзья и родственники вышли поддержать его к трассе. Когда гонщик преодолел подъем, друзья выбежали к нему с табличками со словами поддержки, а жена поцеловала Бернара.

За это гонщик был оштрафован на 200 швейцарских франков (примерно 205 евро). Его обвинили в неподобающем поведении во время гонки и нанесении ущерба имиджу спорта. Велогонщик извинился за свой поступок. «Ради таких моментов я готов платить штраф хоть каждый день», — заявил он.