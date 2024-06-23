СМИ: В России никто не хочет заниматься организацией концертов Киркорова

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Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжения РФ в Украину, сообщил, что не собирается выступать с летними концертами.

Киркоров заявил, что решил переквалифицироваться в актеры. Между тем российский продюсер Леонид Дзюник назвал более прозаичную причину.

По его словам, которые приводит «Телепрограмма», Киркоров живет за счет гастролей, которые поддерживают его финансовое благополучие. И просто так он бы в жизни не отказался от них.

«После громкого скандала (с «голой вечеринкой» – прим.ред.), никто не хочет заниматься организацией концерта Киркорова», – добавляет он.