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СМИ: В России никто не хочет заниматься организацией концертов Киркорова

СМИ: В России никто не хочет заниматься организацией концертов Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжения РФ в Украину, сообщил, что не собирается выступать с летними концертами.

Киркоров заявил, что решил переквалифицироваться в актеры. Между тем российский продюсер Леонид Дзюник назвал более прозаичную причину.

По его словам, которые приводит «Телепрограмма», Киркоров живет за счет гастролей, которые поддерживают его финансовое благополучие. И просто так он бы в жизни не отказался от них.

«После громкого скандала (с «голой вечеринкой» – прим.ред.), никто не хочет заниматься организацией концерта Киркорова», – добавляет он.

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СМИ: В России никто не хочет заниматься организацией концертов Киркорова
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СМИ: В России никто не хочет заниматься организацией концертов Киркорова

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