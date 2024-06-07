Баку принял вызов

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Нынешнюю неделю с полным правом можно отнести к периоду очередного геополитического триумфа Азербайджана. С одной стороны, в Баку в рамках 13-го пленарного заседания ТЮРКПА прошло первое заседание генеральных секретарей парламентов тюркских государств, дальнейшее объединение с которыми определено в качестве приоритетов внешней политики нашего государства, и тогда же председательство в этой структуре перешло к Азербайджану. С другой стороны, в Баку в рамках Energy Week с успехом состоялась серия мероприятий международного уровня, не просто играющих огромную роль в развитии энергетической сферы всего региона, но и обозначающих место и роль нашей страны в снабжении Европы энергоресурсами. Таким образом, в течение одной лишь недели удалось еще более закрепить заявки и намерения нашей страны на «энергетическую» ориентацию на Запад, а именно восточную Европу, а с другой – еще более укрепить отношения с тюркскими государствами, которые, как заявил президент Ильхам Алиев в ходе своей инаугурационной речи, являются семьей для Азербайджана.

На первый взгляд между названными выше событиями недели непосредственной связи вроде нет и единственным объединяющим их звеном выступает сам Азербайджан. Однако это ошибочное мнение, потому как одной из важнейших, волнующих мировых лидеров и формирующих повестку дня основных встреч и переговоров тем, являются транспорт и климат. И сложно сказать, какое из этих ключевых понятий более важно. Сохранность, целостность и возможность подключиться к транспортным коридорам, чтобы бесперебойно пользоваться ими – это то, что сегодня волнует большинство европейских стран, и здесь Азербайджан, несомненно, со всем тюркским миром начинает играть все более значимую роль, во всяком случае, в рамках Срединного коридора, берущего начало в Китае и нацеленного на ту же Европу.

А вопрос сохранности климата для Азербайджана – это не только намеченный на осень нынешнего года COP29, но и энергетические проекты в рамках как ископаемого топлива, так и зеленой энергетики, что опять же реализуются как в самой нашей стране, так и в будущем со все большим вовлечением центральноазиатских государств. Именно такой масштабный взгляд на вещи и позволяет уловить связь между самими понятиями «климат-энергетика» и «тюркский мир» и прошедшими в Баку мероприятиями, хотя пленарное заседание ТЮРКПА и Baku Energy Week проводились на совершенно разных платформах.

Об успехе и значимости энергетической недели можно говорить долго, но в краткой форме это выражается в следующей незамысловатой статистике: в серии проходящих в Баку мероприятий приняли участие около 300 компаний из 37 стран мира, а состав выставки был обновлен примерно 15 процентами новых компаний-участников. А это означает не просто рост популярности Азербайджана в мире в качестве страны, организовавшей энергетическую неделю, причем в преддверии COP29, а выделяет роль страны в качестве энергетического транспортного хаба.

Плюс здесь нельзя забывать и о другой очень важной для страны составляющей – это восстановление освобожденных территорий, которая тоже, на первый взгляд, выглядит темой отдаленной и к энергетической неделе непосредственного отношения не имеющей. Но это тоже ошибочное мнение. Во-первых, эти территории наделены особым статусом «зеленых» регионов, что уже означает, что там не будет использоваться ископаемое топливо для генерации электричества. Зеленная энергия будет на 100 процентов удовлетворять спрос на электричество, а излишки будут переправляться в другие регионы страны. Так что восстановление освобожденных территорий Азербайджана имеет непосредственное отношение как к теме сохранения климата, так и к энергетике. Что касается тюркского фактора, то здесь достаточно учесть вовлеченность компаний из стран ОТГ в реализацию как экономических, так и социальных проектов там.

Однако вопрос энергетики, несомненно более объемный и потому, если смотреть на него с геополитической точки зрения, неделя ознаменовалась прозвучавшими в Баку громкими заявлениями участников конференций и панельных сессий; «переход на зеленую энергетику в мире происходит не с той скоростью, которая необходима» (из выступления Генерального директора международного агентства возобновляемой энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в ходе проходящего в Баку 29 энергетического форума), «устойчивость и декарбонизация – тема, в которой отдельная компания не может достичь успеха и требуется вовлечения всего сообщества – правительства, ученых и всех других институтов» (из выступления президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа), «ближайшая цель Европы – отказ от всех видов российского топлива – как нефти, так и газа» (из выступления вице-президента Uniper Майкла Хилмера) и т.д. Как видим, обсуждаемые темы затрагивали все направления сегодняшней мировой политики, и непосредственно касаются интересов сотен миллионов людей.

И наверное, говоря о столь грандиозном мероприятии как Baku Energy Week, невозможно не напомнить о том, что буквально за пару дней до ее начала в Баку состоялось подписание соглашения между Госнефтяной компанией (SOCAR) Азербайджана и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о передаче SOCAR 3-процентного долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu, и встреча между руководителями SOCAR и американской компании Honeywell по вопросам строительства нефтеперерабатывающего завода Star (NEZ), а также проекта по модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. И наверное кто-то сочтет это частностью, но можно ли говорить о частности там, где речь идет о сделках на десятки и сотни миллионов долларов?

Но вернемся все-таки к тюркской составляющей уходящей недели. В ходе вчерашней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем ТЮРКПА Мехметом Сурейю Эра, а также представителями других тюркских государств прозвучали очень сильные заявления, раскрывающие перспективы развития как самого ТЮРКПА, так и Организации тюркских государств (ОТГ). К примеру, было отмечено, что в то время, как мировое сообщество находится в самом начале процесса формирования многополярного мира, тюркский мир, расположенный на огромной географии и обладающий необычайно большим потенциалом как с точки зрения человеческой силы (на территории, начиная от Узбекистана, Казахстана, до Кавказа, Анатолии, и вплоть до Венгрии проживают около 300 миллионов тюрок), так и природных ресурсов, превратит их в крупный силовой центр в новом мире. Здесь же и вопросы начала функционирования Среднего коридора и наращивания грузоперевозок – проекта, в котором взаимодействуют все страны-члены ОТГ. Плюс вопрос дальнейшего сближения Азербайджана, а значит, и всех стран ОТГ, с Венгрией, которая сегодня фактически превратилась в форпост тюркского мира в Европе.

А о желании некоторых европейских государств вмешиваться в происходящие в регионе процессы президент Ильхам Алиев говорил отдельно. «Мы находимся здесь, мы не Европа, как говорится, не хотим входить в европейскую семью, даже если бы хотели, нас туда никто бы не впустил. Поэтому мы живем здесь, не действуем по чьей-то указке, но и никому не позволяем прийти сюда и вмешиваться в наши дела. Не трогай меня, и я тебя не трону. Если ты тронешь меня, тогда жди, что и у тебя будет болеть голова», – сказал он.

А ведь это вызов! И одновременно призыв к миру, который прозвучал не просто от лидера одного из ведущих стран тюркского мира к силам, желающим дестабилизации обстановки в регионе и создания препятствий развитию нового политического и социально-экономического объединения, но и призыв, сделанный от лица всего ОТГ…

Рауф Насиров