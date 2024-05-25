Любовь Успенская хочет выпустить альбом на стихи Марии Захаровой

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Певица Любовь Успенская сообщила, что хотела бы выпустить музыкальный альбом на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая написала ей стихи для таких песен, как «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

«Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <…> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», – приводит ТАСС ее слова.

По словам Успенской, они с Захаровой сблизились, когда у ее дочери были проблемы со здоровьем во время нахождения в США, из-за чего певица «была убита горем». «В этот момент Маша появилась в моей жизни и сказала мне такие теплые слова о том, как я нужна народу, что я должна петь, быть сильной. Она прислала мне стихи песни «Я слишком тебя любила», и мы тут же благодаря композитору Брендону Стоуну сочинили песню. Она получилась настолько трогательной, Мария сумела в ней найти правильные слова», – отметила певица.