Акрам Гасанов о банковских аферах и коррумпированных судебных исполнителях

98 Просмотров

В феврале 2024 года в Азербайджане на Bank of Baku поступило наибольшее количество жалоб (индекс 5,26). Информация об этом была распространена Центробанком, приложившим к сообщению список банков, на которые поступали жалобы. «Банк ВТБ Азербайджан» оказался вторым в списке (индекс 3,24), а Accessbank – третьим (индекс 2,55).

Но какого рода были эти жалобы – остается только догадываться. В связи с этим член Коллегии адвокатов Акрам Гасанов в беседе с Minval.az предложил пройтись по основным пунктам банковских услуг – объемам банковских вкладов, ведению счетов, выдаче кредитов и расчетам на кассовые операции, и разоблачить схемы мошенничества, происходящие в ходе этих процессов.

«И сами сделаете вывод, почему некоторые банки оказались в чёрном списке ЦБ», – предложил юрист.

По словам юриста, причина гражданских жалоб не только в недобросовестном отношении банков к клиентам, но и в ряде афер, предпринимаемых зачастую как руководством, так и сотрудниками.

«В течение последних приблизительно 10 лет азербайджанские вкладчики сталкивались с аферой под названием «банк ни при чем, сотрудник виноват», а именно: человек приносит деньги в банк, а сотрудник банка, хоть и выдает документ, но тем не менее не кладет деньги на банковский счет. Грубо говоря, сотрудник деньги присваивает. А когда потом вкладчик приходил в банк за процентами или по другой причине и заявлял о своих деньгах, в банке ему говорили: «А мы вас не знаем, вы не клали деньги на наш счет». Вкладчик в качестве доказательства показывает документы, а ему отвечают: «Мы ваших денег не видели. Их сотрудник, принимающий, украл. Но он у на больше не работает, уволился. Идите и разбирайтесь с ним, мы ваших денег не брали». Вкладчик идет в полицию, пишет заявление, сотрудника этого находят, судят, сажают, а денег он, естественно, не отдаёт. Но обворовавшему клиента сотруднику как раз наплевать на суд: если он присвоил несколько сотен тысяч (или пару миллионов), он спокойно отсидит пару-тройку лет, причем в отличных условиях (за приличную доплату, естественно). А потом выйдет на свободу, и будет располагать огромными средствами, о которых он заблаговременно позаботился. Но со временем суды научились правильно реагировать на такие кейсы, поставив тем самым банки на место и доказав, что на самом деле, это вина не отдельного сотрудника, а банка, и именно банк должен вернуть вкладчику деньги, так как на документах, предъявленных обманутым человеком, стоят печать и подпись банка. А банки уже сами должны потребовать у своих сотрудников возмещения ущерба. Но все равно, так или иначе, вкладчику приходится подавать в суд», – пояснил юрист.

В качестве примера Гасанов привел дело DəmirBank, с которым судился вкладчик, положивший на счет 100 тысяч манатов. События разворачивались по описанному им сценарию. В результате вкладчик подал в суд, несколько лет судился, доказал, что банк должен ему эти деньги… Но на стадии исполнения судебного решения дело застопорилось.

В августе 2017 года «Демирбанк» закрыли, и истец окончательно потерял свои деньги, увы.

«В этой истории виноваты были все, кто должен был работать в интересах вкладчика: и банк, и судебные исполнители. Причем такая печальная практика существовала в ряде банков, которые потом были закрыты. А по вопросу кредитов все гораздо очевиднее: некоторые банки, пользуясь доверием клиентов, при заключении договора указывают сумму большую, нежели выдают. И потому нужно очень внимательно и тщательно читать все, что банковские работники дают на подпись. Есть еще аферы с процентами и комиссиями, в банках могут писать несогласованные с клиентом суммы. Наши люди слишком доверяют банкам, подписывают документы, не читая. Отсюда и наплывают несуществующие «долги» и «проценты», – отметил А.Гасанов.

Совет от адвоката

Во избежание банковских махинаций с деньгами и для быстрого выявления афер, было бы неплохо, если бы каждый гражданин Азербайджана хотя бы раз в год ходил в Службу ASAN и брал бы выписку из кредитного бюро, чтобы видеть: а может он кому-то «должен»?

«А некоторые банки используют в своих целях персональные данные клиентов из кредитного бюро , без согласия самого клиента, хотя на самом деле на получение подобного рода информации следует оформлять официальный договор между банком и вкладчиком. Таким образом, банки за нами следят», – рассказал юрист.

Кроме того, А. Гасанов отметил, что часто слышит жалобу о том, что с карточек граждан вдруг исчезают деньги.

«Чаще всего в этом клиент виноват сам, поделившись своими личными данным с кем-то или где-то. Но бывает и так, что сами банковские работники снимают деньги с карточек клиентов. Только они снимают мелкие суммы, нечувствительные для клиента. Бывает, что деньги со счетов снимают хакеры, а все потому что банк не обеспечил информационную безопасность, наши банки не любят тратиться на качественные программные обеспечения», – заявил Гасанов.

Он добавил, что аферы проворачиваются и при кассовых операциях, особенно при обмене или покупке валюты. Клиенту могут дать такую купюру, которую ему потом сложно реализовать. К примеру, купюра номиналом в 500 евро. Эту купюру уже в самой Европе не принимают: надо идти в банк, менять – короче, волокита отравляющая жизнь. А в наших банках могут клиенту запросто эту купюру всучить, что тоже является своего рода аферой.

Отвечая на вопрос Minval.az: «Почему судебные исполнители не исполнили решение в случае с клиентом «Демирбанка»?», Гасанов сказал, что судебные исполнители в Азербайджане – один из самых коррумпированных органов. Но, по его словам, радует, что новый министр юстиции вплотную занялся этой проблемой, он – человек опытный, грамотный и честный.

«Но на самом деле это серьезная проблема. С судебными исполнителями не могут справиться даже суды. А с другой стороны, и над судами должен быть общественный контроль» , – сказал Акрам Гасанов.

По его словам, еще несколько лет назад президент Ильхам Алиев распорядился, чтобы все судебные решения публиковались, должна быть создана поисковая система по судебным решениям. Но в результате решения, хоть и публикуются, однако далеко не все, и не в порядке очередности. Есть сомнения, что суды публикуют не всю информацию.

«Отмечу, что поисковую систему создал только Верховный суд, по своим делам, да и то, система эта далека до совершенства. Почему это все нужно? А для того, чтобы общество – граждане, юристы и адвокаты могли находить аналогичные своим делам постановления судов. В правовом государстве судебная власть должна быть независимой. А для этого у этой власти должен быть авторитет, а авторитет зарабатывается годами, с применением грамотного научного подхода», – сказал А.Гасанов.

«Когда я бывал в Германии, то часто слышал от юристов, даже за кухонными беседами, что у людей не возникает сомнений в беспристрастности и порядочности немецких судов. Да, судья может ошибаться, он же человек. Но когда немецкий судья совершает ошибку, все склонны думать, что он просто заблуждался, что в принципе, может случиться с каждым. Они даже допустить не могут, что судья взял взятку или ему «сверху» приказали. Но то Германия. А у нас в стране, даже когда суды принимают справедливые решения, люди говорят, что судья, скорее всего, подкуплен. Хотя в последнее время суды принимают справедливые решения, без всякой взятки. Но люди уже не верят, что наши суды могут быть честными. Репутация запятнана», – резюмировал Акрам Гасанов.

Яна Мадатова