Эмин Агаларов выступил в Дербенте и получил в подарок необычный ковер (фото, видео)

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Певец и бизнесмен Эмин Агаларов впервые дал сольный концерт концерт после трагических событий в принадлежащем его семье «Крокус Сити Холле», сообщает «АиФ-СК».

Первым городом, где выступил артист, стал Дербент. Концерт прошёл напротив самого большого в России интерактивного фонтана и был благотворительным. Прозвучали все хиты Агаларова.



Он также открыл свой первый ресторан в древнем городе.

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Местные жители окружили певца, желая с ним пообщаться и сфотографироваться. Поклонники подарили гостю огромный ковёр ручной работы, на котором вышили его детскую фотографию с Муслимом Магомаевым.

Известно, что Агаларовы дружили с известным артистом. Именно на их средства в Москве поставили памятник Магомаеву. В «Крокус Сити Холле» после пожара уцелел музей памяти певца.

В будущем Эмин Агаларов намерен открыть в Дагестане отель.