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В Швеции разрешили сжечь Коран

В Швеции разрешили сжечь Коран

Полиция Швеции дала разрешение на проведение очередной акции с сожжением Корана в городе Мальмё, где в нынешнем году пройдет песенный конкурс «Евровидение». Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Канал ранее сообщал, что в полицию Швеции поступила очередная заявка на проведение акции с сожжением Корана 3 мая, за день до начала «Евровидения».

Как отмечается, организаторы планируемой акции – два человека, которые ранее уже сжигали Коран. Подчеркивается, что правоохранительные органы намерены позаботиться о том, чтобы акция прошла максимально спокойно. Телеканал сообщил, что представитель полиции Пер Энгстрём призвал всех в районе Мальмё сохранять спокойствие и не обращать внимание на акцию, цель которой, по его словам, состоит в том, чтобы «обидеть и возмутить».

SVT ранее информировал, что на время проведения конкурса «Евровидение» меры охраны порядка будут усилены, так как есть «опасения, что могут возникнуть беспорядки», а потенциальное проведение акции с сожжением Корана становится ещё одним фактором, который нужно учитывать.

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