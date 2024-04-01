Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием» |
Приближенный к Пашиняну политолог пожелал армянам, живущим в России, «таджикский ум» |
«Возможно всё». В парламенте Франции высказались об отправке войск в Украину |
Выборы в Турции: впервые за более чем 20 лет побеждает оппозиция |
В СБУ резко ответили на требование МИД России |
Мирзоян верит в достижение мира с Азербайджаном |
Беспрецедентная откровенность Маркуса Риттера бьет и по Еревану, и по Брюсселю |
Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в «Крокусе» лиц, в том числе и главу СБУ |
Установлены авторы фейков о боях и шехидах в TikTok (обновлено) |
Главное Мир

Начато расследование в отношении главы Еврокомиссии

Начато расследование в отношении главы Еврокомиссии

Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По данным неназванного представителя прокуратуры Льежа (Бельгия), прокуратура ЕС еще несколько месяцев назад занялась расследованием в отношении фон дер Ляйен касательно ее переговоров с гендиректором фармацевтической компании Альбертом Бурлой о закупках вакцин Pfizer.

Согласно юридическим документам, с которыми ознакомилось издание, правоохранительные органы проверяют факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов». Отмечается, что прокуратура ЕС впервые занялась расследованием дела непосредственно в отношении главы ЕК, однако официальные обвинения ей пока не были предъявлены.

По словам двух источников издания, Венгрия также присоединилась к этому делу, подав жалобу в связи с ролью фон дер Ляйен в переговорах по вакцинам. Газета напомнила, что Польша подала аналогичную жалобу в 2023 году, но отозвала ее после прихода к власти правительства премьер-министра Дональда Туска.

С начала 2021 года Еврокомиссия заключила от имени ЕС серию контрактов на поставки до 2024 года свыше 3 млрд доз вакцин от коронавируса с шестью западными производителями. Первым был заключен контракт с Pfizer.

Теги:
Из этой рубрики
Начато расследование в отношении главы Еврокомиссии
Мир

Начато расследование в отношении главы Еврокомиссии

2024/04/01, 13:12
Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов
Мир

Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов

2024/04/01, 13:01
Россия разрушила в Харькове практически всю критическую инфраструктуру
Мир

Россия разрушила в Харькове практически всю критическую инфраструктуру

2024/04/01, 12:38
Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием»
Мир

Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием»

2024/04/01, 11:28
Сколько еще дров наломает «мальчик-король»?
Мир

Сколько еще дров наломает «мальчик-король»?

2024/04/01, 10:45
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов
Мир

Названы лидеры мирового экспорта микрочипов

2024/04/01, 09:49
Эрдоган о результатах выборов: Победила демократия, но мы исправим «допущенные ошибки»
Мир

Эрдоган о результатах выборов: Победила демократия, но мы исправим «допущенные ошибки»

2024/04/01, 09:15
Нетаньяху прооперировали
Мир

Нетаньяху прооперировали

2024/04/01, 09:05
Египетские отели слегка изменят систему «все включено»
Мир

Египетские отели слегка изменят систему «все включено»

2024/03/31, 23:54