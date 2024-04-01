Начато расследование в отношении главы Еврокомиссии

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Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По данным неназванного представителя прокуратуры Льежа (Бельгия), прокуратура ЕС еще несколько месяцев назад занялась расследованием в отношении фон дер Ляйен касательно ее переговоров с гендиректором фармацевтической компании Альбертом Бурлой о закупках вакцин Pfizer.

Согласно юридическим документам, с которыми ознакомилось издание, правоохранительные органы проверяют факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов». Отмечается, что прокуратура ЕС впервые занялась расследованием дела непосредственно в отношении главы ЕК, однако официальные обвинения ей пока не были предъявлены.

По словам двух источников издания, Венгрия также присоединилась к этому делу, подав жалобу в связи с ролью фон дер Ляйен в переговорах по вакцинам. Газета напомнила, что Польша подала аналогичную жалобу в 2023 году, но отозвала ее после прихода к власти правительства премьер-министра Дональда Туска.

С начала 2021 года Еврокомиссия заключила от имени ЕС серию контрактов на поставки до 2024 года свыше 3 млрд доз вакцин от коронавируса с шестью западными производителями. Первым был заключен контракт с Pfizer.