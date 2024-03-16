Украинцы подбили вражеские артустановки (видео)

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Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили две российские артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Защитники применили дроны.

Об этом говорится в сообщении бригады.

На видео зафиксирована работа воинов 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр «Эдельвейс».

Украинские штурмовики получили партию FPV-дронов и показали их работу на фронте. Военные показали, как уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» россиян.

На опубликованных кадрах заметно, что после попадания дронов вражеская техника загорелась.