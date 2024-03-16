Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Начался визит Кобахидзе в Азербайджан (фото) |
Байден поздравил Ильхама Алиева с Новрузом |
На форуме в Баку прозвучал призыв к срочному расширению ЕС |
Алиев ознакомился с закупленными машинами скорой помощи (фото) |
В России горит НПЗ, персонал эвакуирован (видео) |
США не против ввода войск третьих стран в Украину |
Программа визита Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению |
Главное Культура

Киркоров может лишиться высокого звания

Киркоров может лишиться высокого звания

Российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает вторжение РФ в Украину, могут лишить звания народного артиста.

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, в комментарии для росСМИ сказал, что Киркоров не уважает россиян, русскую культуру и может кого угодно «послать».

«Люди не дураки… А у нас Киркоров называет себя Богом, сам себя «отменяет», не уважает наше общество, не уважает нашу культуру, участвовал в потасовке с охранником «Крокуса». Делает все что хочет, может «послать» журналиста. Конечно, нужно его лишать звания народного артиста. Люди против, с ним никакого диалога быть не может», — заявил Бородин.

Кроме того, Бородин сказал, что у Киркорова обнаружили квартиру за миллиард рублей.

«Они все подпольные миллионеры, миллиардеры», — сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Киркоров может лишиться высокого звания
Культура

Киркоров может лишиться высокого звания

2024/03/16, 10:21
Умер народный артист России Александр Ширвиндт
Культура

Умер народный артист России Александр Ширвиндт

2024/03/16, 00:22
Fahree и Илькин Довлетов презентовали песню и клип для "Евровидения"
Культура

Fahree и Илькин Довлетов презентовали песню и клип для «Евровидения»

2024/03/15, 13:35
"Может, мне тоже стоит написать книгу". Болдуин отреагировал на провокационное заявление Стоун
Культура

«Может, мне тоже стоит написать книгу». Болдуин отреагировал на провокационное заявление Стоун

2024/03/13, 22:27
Шэрон Стоун пожаловалась на принуждение к сексу с Болдуином
Культура

Шэрон Стоун пожаловалась на принуждение к сексу с Болдуином

2024/03/13, 20:41
Церемонию «Оскара» посмотрели почти 20 миллионов зрителей
Культура

Церемонию «Оскара» посмотрели почти 20 миллионов зрителей

2024/03/13, 00:38
Азербайджан представит свою культуру в Хорватии (фото)
Культура

Азербайджан представит свою культуру в Хорватии (фото)

2024/03/12, 22:48
Азербайджан представил свои книги на ярмарке в Лондоне (фото)
Культура

Азербайджан представил свои книги на ярмарке в Лондоне (фото)

2024/03/12, 18:33
«Оппенгеймер» стал фильмом года
Культура

«Оппенгеймер» стал фильмом года

2024/03/11, 09:16