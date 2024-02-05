Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту

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Казахстан намерен в течение двух лет довести объем поставок нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

По ее данным, в 2023 году по этому маршруту транспортирован 1 млн тонн нефти. План на 2024 год – до 1,5 млн тонн нефти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2022 году поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением, «КазМунайГаз» и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее отправку 1,5 млн тонн сырья в год с месторождения Тенгиз в Баку для дальнейшей прокачки по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.