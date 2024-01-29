У Зеленского опровергли слухи об увольнении Залужного (обновлено) |
Акар: Зангезурский коридор принесет большую пользу (фото) |
ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута |
Посол: Азербайджан – одна из редких стран, где не может быть и речи об антисемитизме |
Сеидов обвинил ряд европейских стран в предвзятости |
Байрамов обсудил с Акаром вопросы сотрудничества между странами (фото) |
Трехкратный чемпион Эстонии сменит название на «Виймси ФК Карабах» |
Азербайджан обвинил Армению в политических манипуляциях |
Гасанов обсудил с Акаром вопросы региональной безопасности (фото) |
Главное Экономика

ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута

ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута

ЕС через свои структуры выделит €10 миллиардов на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута

Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в Брюсселе на глобальном инвестиционном форуме Global Gateway.

«Транспортный коридор длиной 11 000 километров призван связать наши регионы со временем в пути около 15 дней и меньше. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным. Международные партнеры обязуются предоставить 10 миллиардов евро для развития этого устойчивого сообщения со странами Центральной Азии», – заявил Домбровскис.

Теги:
Из этой рубрики
Эльнур Солтанов стал исполнительным директором COP29
Экономика

Эльнур Солтанов стал исполнительным директором COP29

2024/01/29, 22:39
Армянская авиакомпания вынуждена приостановить полеты
Экономика

Армянская авиакомпания вынуждена приостановить полеты

2024/01/29, 22:01
ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута
Экономика

ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута

2024/01/29, 21:27
ЕС потратит 10 млрд евро на транспортный коридор в обход России через Азербайджан
Экономика

ЕС потратит 10 млрд евро на транспортный коридор в обход России через Азербайджан

2024/01/29, 14:23
Оверчук рассказал о значимости транспортного коридора Север - Юг на фоне ситуации в Красном море
Экономика

Оверчук рассказал о значимости транспортного коридора Север – Юг на фоне ситуации в Красном море

2024/01/29, 10:27
Стал известен самый продаваемый телефон всех времен
Экономика

Стал известен самый продаваемый телефон всех времен

2024/01/28, 21:45
Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из ECOWAS
Экономика

Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из ECOWAS

2024/01/28, 17:50
Азербайджан поставил в Россию уже более 5 млн яиц
Экономика

Азербайджан поставил в Россию уже более 5 млн яиц

2024/01/27, 22:35
Fitch обеспокоен зависимостью экономики Армении от России
Экономика

Fitch обеспокоен зависимостью экономики Армении от России

2024/01/27, 21:08