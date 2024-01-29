ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута

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ЕС через свои структуры выделит €10 миллиардов на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута

Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в Брюсселе на глобальном инвестиционном форуме Global Gateway.

«Транспортный коридор длиной 11 000 километров призван связать наши регионы со временем в пути около 15 дней и меньше. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным. Международные партнеры обязуются предоставить 10 миллиардов евро для развития этого устойчивого сообщения со странами Центральной Азии», – заявил Домбровскис.