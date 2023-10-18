От кого пострадает Центральная Азия: «плохих палестинцев», «плохих сионистов» или англосаксов?

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На первый взгляд, палестино-израильская война не должна коснуться Центральной Азии, но это только – на первый: помимо прочего, беспрецедентный по жестокости конфликт на Ближнем Востоке имеет главное — цивилизационное измерение, относящееся ко всему региону ЦА и мусульманскому миру в целом.

О палестино-израильском конфликте как факте сказано и написано уже много. И, думается, эта тема еще долго будет в центре внимания. А будет, поскольку речь идет не о локальном конфликте, а агрессивных попытках дефрагментации так называемого Глобального юга, формирование которого уже перестало быть всего лишь тревожным звоночком для претендующих владеть миром; своего рода «Крестовым походом» на него, захватом англосаксами максимального ареала мусульманских и не мусульманских государств.

Собственно, в случае с палестино-израильской войной речь идет об очередной попытке разжигания цивилизационного конфликта, который коснется, в том числе, всего постсоветского пространства и, что особенно тревожно, Южного Кавказа и Центральной Азии. Последней, не исключено, в большей степени, нежели первого, хотя регион ЮК напрямую граничит с Ираном, которого могут вынудить вступить в конфликт. Но речь мы поведем о Центральной Азии, часть государств которой, как и Иран, выходит на Каспийское море.

Очень точно цивилизационную проблему сформулировал ныне покойный американский историк, ученый и теоретик эволюции цивилизаций Кэрролл Куигли, придерживавшийся мнения, что цивилизации проходят через семь стадий: смешение, созревание, экспансия, пора конфликта, универсальная империя, упадок и вторжение. И сейчас место имеет та самая «пора конфликта».

Какова мотивация? Это, в том числе, борьба за ресурсы и влияние; формирование групповой идентичности и самосознания; интернационализация и глобализация; недопонимание и стереотипы.

Добавим: чаще всего все эти аспекты имеют религиозную, межнациональную, расовую и ресурсную подоплеку, вкупе лежат в основе тектонического преобразования миропорядка, его разломов, а, значит, все народы и страны, населяющие планету, находятся под угрозой – вопрос в том, когда и до кого дойдет черед, и насколько отдален «час икс», то есть «торжества» единственной мировой державы, владеющей миром – если до такой поры дело, все же, докатится в глобальном масштабе.

Те потрясения, которые имеют место на Ближнем Востоке, точнее, продолжаются на разных его локациях, развернутся еще кровавее и быстрее, если в палестино-израильское противостояние будет вынужден вступить Иран, являющийся «яблочком» для тех сил, которые провоцируют войны на Ближнем Востоке. Точнее, целенаправленно ослабляют и разрушают мусульманский мир. И, надо сказать, при молчаливом согласии «цивилизованной» части человечества, широко распространенной практике двойных стандартов в международных отношениях, утрате результативности работы Организации Объединенных Наций, и т.д.

Государства Центральной Азии традиционно проводили умеренную политику в отношении палестино-израильского конфликта, поддерживали конструктивное, хотя и не обширное взаимодействие с Израилем. Но это вовсе не означает, что они поддержат продолжение военной операции в секторе Газа. Это, в свою очередь, означает, что государства ЦА войдут, пусть не в открытое (не те силы и ресурсы) противоречие с США, пытающимися подмять под себя пять государств региона, не поддерживающих Вашингтон в его явном военном содействии Израилю.

И если власти государств Центральной Азии призывают стороны урегулировать отношения политико-дипломатическим путем, то в значительной части населения к этому вопросу отношение совершенно иное, основанное на всплеске цивилизационно-религиозных чувств, чем могут воспользоваться экстремистские и джихадистские группировки, в которых выходцев из Центральной Азии – не мало. А это может серьезно отразиться на уровне безопасности региона.

Напомним, представители почти всех арабских стран, за исключением ОАЭ, заявили о своей поддержке Палестины, как и большинство не арабских, но мусульманских стран, в том числе, что важно, Турция и Иран. Мусульманский мир вышел на улицы и требует остановить Израиль. В европейских странах усилены меры безопасности у израильских диппредставительств. В Париже полиция жестко разогнала несанкционированный митинг в поддержку Палестины.

Что касается собственно ЦА, прибегать к активным действиям на палестино-израильском направлении и ссориться с США они не будут. Между тем война на Ближнем Востоке аукнется государствам региона главным образом потому, что она, во-первых, создает угрозы их безопасности из-за близкого соседства с Афганистаном, в котором окапались экстремистские религиозные группировки: для них наступил удобный момент для дестабилизации обстановки в Центральной Азии, поскольку внимание от нее России, Турции, Ирана и Китая несколько отвлечено.

Как рассказал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ (оно состоялось в Баку уже после начала палестино-израильской войны), при содействии британских и американских спецслужб идут активизация и укрепление группировок «Аль-Каиды» и «Исламского государства» на территории Афганистана у южных границ СНГ. По его словам, поступают тревожные данные о том, что террористы могут быть использованы для попыток захвата власти в странах ЦА, граничащих с Афганистаном.

Тут стоит вспомнить январские события прошлого года в Казахстане – считается, что в беспорядках в этой стране были задействованы террористические организации, поэтому понадобилось вмешательство ОДКБ. Поименно Бортников их не называл.

Но анализ ситуации говорит в пользу того, что дестабилизация евразийского пространства, соседствующих регионов идет по схеме единого фронта, хотя палестино-израильская война, все же, имеет и свою особую специфику. Однако финал разных сценариев – один. И Центральная Азия – под особой угрозой, поскольку у нее, при всех стараниях Вашингтона не допустить тесных союзнических и стратегических отношений государств региона с Россией и Китаем, они, тем не менее, не только сохранены, но и развиваются. То есть на территории ЦА можно ожидать большую цивилизационную борьбу за новый миропорядок.

Не хотелось бы делать ничем не подкрепленные выводы, но отметить стоит: 16 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. Поэтому очень любопытно, отправился ли он туда только для того, чтобы поучаствовать в III Форуме высокого уровня «Один пояс, один путь» и «светски» побеседовать с товарищем Си, или, среди прочего, первые лица двух стран озаботятся палестино-израильским конфликтом и его влиянием на государства Центральной Азии и далее – Китая.

Вот что сказал изданию «Голос народа» историк, директор института геополитических исследований (Казахстан) Асылбек Избаиров: «… столкновение между ХАМАСом и Израилем может перетечь в более масштабный конфликт, в котором будут задействованы многие государства». Он напомнил: Иерусалим для мусульман – третий в списке священных городов после Мекки и Медины, сыграть на чувствах верующих и призвать их к джихаду на данной территории – вопрос профессионализма вербовщиков. И не исключил, что поехать помогать «братьям» в освобождении Иерусалима могут, в том числе, граждане Казахстана.

«Когда-то у нас (в Казахстане – прим. автора) остро стояла тема Сирии. Часть радикалистских подполий работала на выезд граждан в зону конфликта. Но сейчас вербовка может быть гораздо сильнее, и религиозная радикализация будет обостряться. Если конфликт затянется, то среди мусульман всего мира активнее будет подниматься тема освобождения Иерусалима. Возродятся идеи Салах ад-Дин аль Аюби и так далее. В Сирию религиозные радикалы ехали просто на помощь «братьям», но здесь речь может вестись об освобождении третьей по значимости исламской святыни. И, судя по заявлениям Талибана, работа по вербовке уже начинается», – сказал он.

Поэтому, уверен ученый, все страны мира сейчас должны думать, в том числе, о том, как защитить своих граждан от религиозной пропаганды. Справляется ли с этой задачей Казахстан – большой вопрос, подчеркнул он.

Добавим, что сказанное касается не только Казахстана, но и всех остальных государств Центральной Азии, за исключением, пожалуй, Туркменистана.

Заметим также, что наиболее непростая ситуация грозит сложиться в Таджикистане в случае включенности Ирана в палестино-израильский конфликт, хотя даже США подтвердили, что Тегеран не имел к нему отношения. Однако завтра Вашингтон – ведь все зависит от конъюнктуры дня сегодняшнего, а она меняется – может объявить Тегеран едва ли не главным виновником и спонсором конфликта. Цель – максимальное ослабление, а, «лучше», уничтожение иранского режима и раздробление ИРИ.

Почему мы делаем акцент на Таджикистане? Потому что эта страна для Израиля довольно неоднозначна – она имеет этнические и культурные корни с Ираном. Последний же открыто дал понять Израилю, что он не заинтересован в эскалации конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и еврейским государством, однако если израильская военная операция в Секторе Газа продолжится и Тель-Авив перейдет на наземные операции, Тегеран будет вынужден вмешаться. Возможно, поэтому сухопутная операция в Секторе Газа еще не начата.

Второй момент отголосков войны на Ближнем Востоке в ЦА – это нарушение логистических цепочек и, как следствие, вполне вероятное колебание цен на энергоресурсы: они подорожают. Но если пострадает логистика, сбывать их станет проблематично для ресурсно зависимых и транзитных стран. Соответственно, пострадает и их экономика, развитая, в большей степени, в Казахстане и Узбекистане. Ну и, конечно, рост цен на энергоносители повлечет за собой рост инфляции, сокращение рабочих мест и, как следствие, усиление трудовой миграции из государств ЦА.

В значительной части экспертного сообщества бытует мнение, что исторически конфликты в мире провоцировались, подогревались и финансировались англосаксами (в том числе, и на еврейские деньги). И ситуация, включая Ближний Восток, раскачивается именно ими, англосаксами. Если не уходить вглубь веков и оценивать положение дел в свете новейшей истории, похоже, что так оно и есть.

Но в таком случае англосаксы зашли слишком далеко, и расправившись с мусульманами, они возьмутся за самих иудеев, Европу, уже сильно пострадавшую от навязывания ей проведения интересов США и Британии и не знающую, как сбросить с себя их гнет; за всю Азию, включая Китай, не говоря уже о России и всем постсоветском пространстве с особым прицелом на мусульманскую и богатую ресурсами Центральную Азию с прихватом Южного Кавказа.

То есть цивилизационный конфликт – в самом разгаре, и людей погибнет еще очень много. Что же до палестино-израильского конфликта (а главной мишенью, все же, можно считать Иран), судить будут (и судят) с позиций обывателя, то есть «плохих палестинцев» и «плохих сионистов».

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az