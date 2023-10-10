Авраам Шмулевич: Азербайджану, как союзнику Израиля, нужно быть осторожным

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Израиль в течение нескольких суток смог купировать атаку ХАМАС и теперь бомбит сектор Газа. США и весь Запад сплотились вокруг Израиля, заявили о своей поддержке, а Иран открыто поддерживает ХАМАС, что создает предпосылки для глобальной войны в регионе Ближнего Востока. С другой стороны, несмотря на все заявления, движение «Хезболла» приостановило атаку позиций Израиля, что говорит о том, что конфликт пока еще носит локальный характер. О том, какие процессы сейчас развиваются в секторе Газа, в интервью Minval.az рассказал израильский политолог Авраам Шмулевич.

– Как вы оцениваете все что сейчас происходящее в Израиле?

– Мы видим процесс национального единства. Весь народ сплотился вокруг идеи того, что с ХАМАС должно быть покончено. Политические разногласия в народе исчезли, есть беспрецедентная поддержка и консолидация народа вокруг государства. Сейчас тысячи израильтян, которые оказались вне государства, едут обратно в страну для поддержки своей армии. Руководство Израиля заявило о том, что будут организованы рейсы, в первую очередь, для резервистов. То есть евреи не бегут из Израиля, а возвращаются для того, чтобы служить в армии. Словом, у нас не штурмуют дом правительства с требованиями отставки премьер-министра, а штурмуют военкоматы.

Израильское правительство заявляет о том, что собирается полностью отчистить сектор Газа от ХАМАС, но посмотрим, как это получится. Все, что произошло – это ошибочная концепция политики того, что можно с террористами общаться и договариваться. Были те, кто верил в то, что если ХАМАС управляет сектором Газа, то они станут ответственными лицами, но этого не произошло.

Очевидно, что за ними стоит разведка Ирана, которая и обеспечивала их необходимым. Я думаю, это превентивный удар Ирана по Израилю, поскольку сейчас стоит вопрос окончания иранской ядерной программы. Если Израиль убедится в том, что Иран создает ядерную бомбу, то последует удар по Ирану. Таким образом, они пытаются отвлечь Израиль от удара по своей стране. Если это был такой ход, то в ответ они получат противоположное. Потому что, несмотря на разногласия между Израилем и администрацией Байдена, США сейчас оказывают беспрецедентную поддержку Израилю. То же самое можно сказать о ЕС, в Израиль направилась авианосная ударная группа, которая может быть использована в ударах и по Ирану.

Вопрос в том: откроется ли второй фронт и будет ли принимать участие в конфликте «Хезболла»? Руководство Ливана в разговоре с госсекретарем США заявили о том, что «Хезболла» не будет участвовать в конфликте. Видимо американцы предупредили ливанское руководство, что они тоже вмешаются в конфликт. На эту минуту ликвидированы террористы, которые захватили часть территорий и застали врасплох израильскую армию. Израиль сейчас проводит подготовку для начатия операции в Секторе Газа. Если они надеялись на то, что у Израиля не будет поддержки, то вся Европа и все ее столицы были перекрашены в цвета израильского флага. Весь мир увидел, что за звери эти террористы как они издеваются над мирными гражданами. Каждый, кто участвовал в этом будет убит.

– Ожидаете ли вы, что этот конфликт перерастет в большой Ближневосточный конфликт?

– Это то, что хотел бы Иран. Возможно, этого хотела и Россия, потому что она близка с Ираном. Я не исключаю, что русские офицеры также принимали участие в планировании этой операции ХАМАС. Россия заинтересована в том, чтобы создать еще один конфликт на Ближнем Востоке. Это отвлечет Запад от украинского конфликта, чего ожидают многие. Если «Хезболла» вступит в эту войну, то Израиль ответит, что может превратить этот конфликт в глобальную войну, возникнет необходимость ударить по Ирану. Тогда война может перерасти в региональную.

– Сейчас многие задаются вопросом о провале системы безопасности Израиля и ее спецслужб. Чем этот провал вызван?

– Эти вопросом задаются в любом израильском доме. Этот провал не так велик, как он кажется. Есть ХАМАС, террористическая группа, и сама территория сектора Газа небольшая. ХАМАС в течение года уверял Израиль в том, что не собирается атаковать, поскольку это экономически не выгодно. Фактически Израиль содержит сектор Газа: электричество, вода поставляются из Израиля, деньги из стран Персидского залива переводятся туда через Израиль, более 20 тысяч жителей сектора Газа работают на территории Израиля, недавно был доклад израильской разведки, в котором говорилось о том, что ХАМАС это не выгодно.

Точно также как и Путину было невыгодно нападение на Украину, и он таким образом усыплял бдительность. ХАМАС заявил о том, что они проводят учения, они это делали согласовано, проводили эти учения не раз, на этот раз они начали с обстрела израильских баз, разрушили стену безопасности и на машинах вошли на территорию Израиля. В результате им удалось пробраться в ряд городов, которые были близко расположены к их позициям. Другой вопрос: как им удалось прорваться в армейские базы? Ответа на него пока нет. Многие военные находились в отпуске, поскольку был отпускной период. К сожалению, боевикам удалось увести в плен сотни мирных жителей и военных.

– Однако потери слишком велики…

– Плюс там поблизости проводился музыкальный фестиваль, что увеличило потери. Израильские военные смогли быстро взять ситуацию под контроль и перебить боевиков, но на все это понадобилось порядка 3-4 часов. Я думаю, что все эти моменты будут тщательно изучены комиссией, которая создается после такого инцидента.

Это обострение нужно было, в первую очередь, Ирану для того, чтобы отвлечь внимание Израиля от иранских ядерных разработок. Кроме того, они намерены провести ряд агрессивных действий в регионе. Это вопрос угрозы не только Израилю, но и Азербайджану, поскольку Армения является их важным союзником, через которую они получают подсанкционную продукцию. В условиях военных действий Израиля с ХАМАС и «Хезболлой» Иран может предпринять некоторые агрессивные действия против Азербайджана, внимание Израиля отвлечено, поэтому Азербайджану, как союзнику Израиля, нужно быть острожным.

Ниджат Гаджиев