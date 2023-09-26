Цена жизни

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Политики и эксперты продолжают очерчивать и оценивать те изменения, которые произошли в регионе после локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе. Тем более здесь есть о чем поговорить. Доставка гуманитарных грузов, реинтеграция, гарантии прав и безопасности жителей Карабаха армянской национальности – всё это изучается буквально «под лупой».

Но у того, что происходило в регионе 20 – 21 сентября, есть и чисто военные итоги. И вот они заслуживают самого серьезного внимания. И прежде всего, с учётом сложности той задачи, которую ВС Азербайджана блестяще решили менее чем за 24 часа.

Здесь, пожалуй, надо вернуться года на три назад – к тому времени, когда военно-экспертное сообщество подводило итоги 44-дневной войны. И когда после прорыва «линии Оганяна», после освобождения долины Араза и штурма города Шуша со стороны скал Дашалты военным экспертам многих стран пришлось серьёзно пересматривать свои представления о возможностях ВС Азербайджана.

А теперь в центре внимания – молниеносные антитеррористические мероприятия. Как и 44-дневная война, сентябрьская антитеррористическая операция проходила в очень трудных условиях.

Да, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подразделение вооруженных сил Армении должны были быть выведены из Карабаха. Но в реальности в зоне временного размещения РМК оставалась внушительная группировка численностью до 10 тысяч человек личного состава. Плюс – более ста танков и другой бронетехники, более двухсот тяжелых артиллерийских установок, в том числе ракетных систем залпового огня, десятки различных систем радиоэлектронной борьбы и столько же минометных систем. Наконец, Карабах – это природная горная крепость, которую очень трудно штурмовать снизу. Более того, за время армянской оккупации здесь были созданы впечатляющие оборонительные линии и более чем 500 постов и позиций. ВС Армении явно пытались использовать военную доктрину НАТО. Наконец, на момент начала операций установилась не самая благоприятная погода, что существенно ограничило возможности применения авиации и дронов — тех самых БПЛА, которые стали едва ли не «визитной карточкой» азербайджанской тактики во время 44-дневной войны.

И, наконец, ещё одно обстоятельство, о котором следует упомянуть. Одной из важнейших задач ВС Азербайджана было не допустить жертв среди гражданского населения. При том, что вооруженные силы Армении открыто использовали гражданское население в качестве «живого щита». И повторяли все то, что мы видели во время 44-дневной войны: размещение боевых позиций и складов в жилых кварталах, использование военными и гражданскими одних и тех же бункеров и убежищ и т.д. Это многократно усложнило задачу для азербайджанской армии.

И действуя при таких «вводных» в сложном горном рельефе, при не благоприятной погоде, ВС Азербайджана разгромили и прорвали усиленные оборонительные линии менее чем за сутки. Ещё раз: МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА СУТКИ. Достигли своих стратегических целей, и, завершив процесс, установили контроль над обширными территориями.

Это не просто победа. В мировой военной науке прорыв эшелонированной обороны – уже далеко не рядовое событие. А когда это проделывается менее чем за сутки…

И вот здесь есть ещё одна сторона вопроса. Прорыв эшелонированной обороны – это почти всегда огромные потери и то, что в военных кругах известным цинизмом именуется «мясным штурмом». Примеров в мировой истории предостаточно, и едва ли не классическим можно считать штурм «линии Маннергейма» во время советско-финской войны. Но азербайджанская армия решила эту задачу с минимальными потерями. Конечно, не бывает войны без потерь. И страшная «арифметика смерти» ещё не дает ответов на все вопросы.

Но то, как азербайджанская армия провела свои локальные антитеррористические мероприятия, красноречиво демонстрирует и высочайший профессионализм, и использование самых современных военных технологий и стандартов. А ещё – это другое отношение к солдату, к офицеру, к «человеку с ружьем», что особенно чётко видно на контрасте с боевыми действиями девяностых.

Сегодня, когда Азербайджан уже после победы в своей Отечественной войне провёл блестящую зачистку Карабаха от остатков армянских вооруженных формирований, не хочется вспоминать горечь 90-х. Когда, несмотря на весь героизм бойцов и командиров, приходилось отступать, неся потери. И понятно, почему так происходило. У Азербайджана просто не было чёткой структурированной армии. Приходилось сталкиваться и с предательством, и с самоуправством, и с вопиющим непрофессионализмом. И даже профессионалы нередко были приверженцами унаследованной от СССР военный школы, цинично заявляя: «бабы ещё нарожают». Беречь солдат в Советском Союзе не учили. И в результате в небольших по масштабу боях приходилось терять десятки, сотни бойцов.

Сколько жизней мы сберегли, отказавшись от советской тактики? Сколько матерей оплакивали бы сегодня своих сыновей, братьев, отцов, если бы мы позволили втянуть себя в уличные бои? Ответить на эти вопросы с именами и цифрами невозможно. Но, для сравнения, за несколько дней боёв на российско-украинском фронте гибнет больше людей, чем потерял Азербайджан в своей 44-дневной войне.

И как ни трудно говорить об этом сегодня, учитывая сложность и масштаб поставленных задач, Азербайджан смог добиться своих целей с минимально возможными потерями.

Да, «арифметику смерти» порой бывает трудно понять и постичь. И смерть каждого бойца, каждого шехида — огромная трагедия и для семьи, и для всего общества. Наши шехиды отдали свои жизни за постановление суверенитета Азербайджана, за территориальную целостность нашей страны, за то, чтобы очистить Карабах от остатков ВС Армении, их постов и оборонительных позиций. Они подарили нам высочайшей образец отваги героизма. И это – навсегда!

Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!

Нурани, обозреватель