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Синявская: 17 августа я должна быть на родине Муслима

Синявская: 17 августа я должна быть на родине Муслима

На Аллее почетного захоронения в Баку почтили память великого певца, легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, которому сегодня исполнился бы 81 год.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, представители общественности, родные, друзья и преданные поклонники Магомаева из разных уголков мира. Каждый из них возложил цветы к памятнику певцу.

Вдова исполнителя, народная артистка СССР Тамара Синявская поблагодарила всех собравшихся за то, что они помнят, любят, почитают и передают свою любовь к Магомаеву новому поколению.

«У меня, как говорят азербайджанцы, сейчас tüklərim biz-biz olub («мурашки по коже»), так как все больше и больше людей каждый год приходят почтить память Муслима. Меня радует, что тут много и людей молодого поколения. Муслим – эталон, с которого нужно брать пример. К сожалению, я уже не так часто могу приезжать в Баку: состояние здоровья не позволяет. Но каждый год 17 августа я должна быть на родине Муслима. Я обязательно должна быть там, где он. Хотя я всегда его чувствую рядом с собой и не хочу, чтобы это чувство меня покинуло», – призналась «Спутнику» Синявская.

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