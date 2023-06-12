Апелляционный суд Швеции отменил запрет на сожжение Корана

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В соответствии с решением Апелляционного суда Швеции, полиция Стокгольма не имела достаточных оснований для запрета акций с сожжением Корана, передает агентство France-Presse, ссылаясь на заявление органа правосудия.

«Апелляционный суд заявил, что «проблемы порядка и безопасности», на которые ссылается полиция, не имеют «достаточно четкой связи с запланированным мероприятием или его непосредственной близостью». Он добавил, что решение может быть обжаловано в Высшем административном суде Швеции», – сообщило агентство.