Эмиль Шлеймович: Несомненно, будут развиваться оборонные контакты между Азербайджаном и Израилем

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Алиев демонстрирует, что Азербайджан отвергает любой антиизраилизм, сказал Minval.az израильский эксперт, главный редактор израильского информационного портала “Детали”, Эмиль Шлеймович.

Говоря о визите президента Израиля Ицхага Герцога в Азербайджан, эксперт сказал, что израильско-азербайджанские контакты были очень тесными и до него.

«Но поездка Герцога, скорее, придает дополнительное официальное освещение тому, что и ранее существовало: теперь весь мир видит, что контакты поддерживаются на высшем уровне. До этого приезжали депутаты кнессета, потом пришел черед министров, потом появилось посольство, теперь – общение президентов. Да, это – определенное поступательное развитие, которое не может не радовать, и в котором больше заслуга Алиева, нежели Герцога: давайте вспомним, как долго не открывалось посольство Азербайджана, чтобы не волновать лишний раз Иран, Исламский Банк развития и другие структуры?», – отметил эксперт.

По его словам, сейчас шаг за шагом Алиев показывает, что Азербайджан отвергает любой антиизраилизм, открыто жмет руку тем, кого считает друзьями, а его внешняя политика все менее подвержена внешним влияниям. Точнее, оценка этих влияний объективна и не сиюминутна.

Аналитик отмечает, что отношения Азербайджана и Израиля развиваются во всех областях.

«Несомненно, будут развиваться оборонные контакты. Если посмотреть на состав сопровождающей делегации, станет более ясен контур переговоров. Как вы знаете, недавно подписано соглашение о поставке двух израильских космических аппаратов на сумму 120 млн долларов. А всего за последние семь лет 92 грузовых рейса, выполняемых азербайджанской авиакомпанией Silk Way Airlines, были осуществлены из Израиля. Так что экспорт оборонной продукции продолжается, поставкка технологий слежения и других оборудований – тоже осуществляется с помощью израильской программы Pegasus», – подчеркнул он.

Однако, как отмечает Шлеймович, будет продолжаться и очевидное усиление активности вокруг Ирана.

«Очевидные вещи: конфликт с Ираном у афганских талибов возник сразу после того, как стало известно о способности ИРИ оперативно создать ядерные боеголовки и довольно быстро установить их на ракеты-носители. Сейчас сотрудничество Ирана с Россией накаляет эту ситуацию, и у Израиля тут множество интересов», – отметил он.

С этой точки зрения израильско-азербайджанские контакты – часть более разветвленного плана действий, в которых участвуют и многие другие страны, в том числе США, добавил эксперт.

«Мне кажется, такое движение в сторону Запада, частью которого является Израиль, выгодно и Азербайджану: чем меньше влияние России в регионе, тем стабильнее тут ситуация и тем больше шансов на завершение карабахского конфликта, развязанного в свое время с явной подачи Москвы», – отметил израильский эксперт.

Эксперт напомнил слова президента Азербайджана, который описывал отношения двух стран.

«Сам Ильхам Алиев описывал израильско-азербайджанские отношения: они подобны айсбергу, девять десятых которого находится под поверхностью. Мы же помним, как Иран угрожал Азербайджану более 20 лет назад, как его самолет вторгся в воздушное пространство, долетев чуть ли не до Габалы.

Тогда азербайджанская армия еще была слаба и разоружена, так что иранцев остановили турки, президент Демирель выразил явную поддержку и даже послал эскадрилью закрыть небо», – напомнил он.

Отвечая на вопрос о возможном обострении отношений Азербайджана и Ирана, эксперт сказал, что «да возможно».

«В Иране нарастает раздражение режимом, и аятоллам может стать выгодна война, которая позволит и закрутить гайки внутри страны, и отвлечь внимание населения на «внешнего врага». На этом фоне, несомненно, Израиль будет стоять плечом к плечу с Азербайджаном. В чем именно и как именно, наверняка сейчас обсуждают Алиев и Герцог», – сказал он.

Другие интересы Израиля лежат в сфере обеспечения собственной продовольственной и энергетической безопасности, добавил он.

“Предположу, что интересы газовой сферы Израиля также обсуждаются с тем, чтобы скоординировать, например, наш экспорт с интересами Азербайджана, иметь общее понимание глобального рынка. Ицхак Герцог, как любой президент Израиля, является лоббистом местных технологий – военных, сельскохозяйственных, коммуникационных и прочих. Потому наверняка он, если и не представит сразу какие-то новые предложения сверх стратегические, то оценит потребности Азербайджана. Известно, например, что в восстановлении освобожденных территорий Карабаха уже принимают участие израильские фирмы. Не исключено, что есть место для большей взаимоинтеграции бизнесов двух стран в любых вопросах, в том числе в сферах медицины и образования», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев