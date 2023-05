Боррель заявил, что ЕС продолжает участвовать в обеспечении прочного мира на Южном Кавказе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Состоялся плодотворный обмен мнениями с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Я приветствовал возобновление трехсторонних встреч, организованных президентом Совета Европейского Союза. Мы обсудили их итоги и дальнейшие действия, а также обменялись мнениями об отношениях между ЕС и Азербайджаном. ЕС продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе», — написал Боррель в Twitter.

Good exchange with FM @Bayramov_Jeyhun. Welcomed resumption of trilateral meetings hosted by @eucopresident, discussed its outcomes & way forward and exchanged views on EU-Azerbaijan relations. The EU continues engagement towards lasting peace and security in the South Caucasus. pic.twitter.com/SbvlD3Aa0M

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 16, 2023