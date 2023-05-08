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Мамедъяров: Титул чемпиона мира может завоевать каждый гроссмейстер

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Титул чемпиона мира по шахматам в настоящее время может завоевать каждый гроссмейстер. Подобное мнение в беседе со Sputnik Азербайджан высказал один из ведущих шахматистов Азербайджана Шахрияр Мамедъяров.

Мамедъяров считает, что его и шансы остальных сильнейших шахматистов завоевать корону заметно возросли после завершения гегемонии Магнуса Карлсена в борьбе за титул чемпиона мира.

«Сейчас в мировых шахматах нет лидера, у каждого шахматиста есть шанс завоевать титул чемпиона мира. Мы в своей лучшей форме были соперниками Карлсена, но он превосходил нас. Теперь же у многих шахматистов появилась возможность побороться за титул», – сказал Мамедъяров.

«На Кубке мира 2015 года, который также проходил в Баку, я легко добрался до четвертьфинала, но затем проиграл Сергею Карякину, который в итоге тогда стал победителем. Действительно, хорошо выступаю в турнирах, проводимых в Азербайджане, но у Кубка мира такой регламент, что я не могу придерживаться своей излюбленной стратегии – рисковать. Тем не менее, надеюсь, что в этот раз сыграю успешнее, чем в 2015-м», – заметил шахматист.

Кроме того, он сообщил, что в этом году традиционный шахматный турнир памяти Вугара Гашимова пройдет в Шуше.

«Как известно, раньше Мемориал Вугара Гашимова проходил в Шамкире, теперь же он состоится в Шуше, там ощущения совсем другие. В прошлом году было очень почетно выиграть первый международный турнир в Шуше. В этом году победить в Shusha Chess будет гораздо сложнее, но сделаю все возможное, чтобы вновь добиться успеха в Шуше», – добавил Мамедъяров.

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