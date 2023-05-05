«Надежда на скорейшее мирное соглашение между Баку и Ереваном угасает»: Хулуси Акар написал статью о Кавказском регионе

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в своей статье, опубликованной на сайте телеканала TRT World, констатировал, что ситуация в районе армяно-азербайджанской границы в условиях отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном «хрупкая»:

Беспокойство вызывают спорадические стычки и напряженность вдоль линии фронта между армянскими и азербайджанскими войсками, а также отсутствие успеха в недавних попытках добиться мирного соглашения между двумя сторонами. Ситуация нестабильна, и наша надежда на скорейшее мирное соглашение угасает.

Прекрасная возможность появилась с соглашением о прекращении огня в 2020 году, положившим конец 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий. Это позволило 1 млн азербайджанцев, перемещенных внутри страны, вернуться в свои дома, что стало монументальным шагом на пути к исцелению и примирению.

Открытие Зангезурского коридора, сухопутного сообщения через территорию Армении между Азербайджаном и его эксклавом Нахчыван, было условием, принятым армянами в соглашении о прекращении огня. Взамен Азербайджан также согласился на сухопутное сообщение (Лачинский коридор) через свою территорию из Армении в Карабах. Это был важный шаг на пути укрепления мира и сотрудничества между двумя странами.

Нахчыван, окруженный Арменией, Ираном и Турцией и не имеющий сухопутной связи с Азербайджаном, остро нуждается в этом коридоре для свободного перемещения людей и товаров. Это раскроет огромный потенциал для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, что приведет к прочному миру и экономическому процветанию для всех.

Зангезурский коридор не представляет угрозы ни для какой другой страны. Наоборот, это будет способствовать региональному сотрудничеству, стабильности и развитию.

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией также будет способствовать полной нормализации отношений между Турцией и Арменией. Мы уже предприняли позитивные шаги, в том числе назначили спецпредставителей и договорились об открытии совместных пунктов пропуска для граждан третьих стран и дипломатов. Кроме того, запуск прямого транзита грузов воздушным транспортом — еще один конкретный результат первоначальных дипломатических контактов.

Нас также воодушевляют недавние события, такие как визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Турцию в феврале для выражения соболезнований в связи с разрушительным землетрясением в нашей стране. Идет подготовка к открытию пограничного КПП Аликан-Маргара — он уже использовался для прохода армянских спасателей в зону землетрясения. Мы благодарны народу и правительству Армении за их помощь в это непростое время.

Полная нормализация отношений между Арменией и ее соседями Азербайджаном и Турцией создаст новые возможности для всех народов Кавказского региона и, надеюсь, обратив вспять историческую вражду, проложит путь к прочной дружбе и сотрудничеству. Однако мы должны помнить о щекотливой ситуации. Хотя конфликт в настоящее время заморожен, угроза возобновления военных действий растет по мере того, как уходит больше времени на выработку соглашения.

С момента обретения Арменией независимости от Советского Союза в 1991 году развитию нормальных отношений между Анкарой и Ереваном препятствовали два основных вопроса. Одним из них была война 1992 года из-за Нагорного Карабаха и последующая оккупация Арменией в нарушение международного права значительной части азербайджанских территорий.

Еще одно препятствие — неразрешенные противоречия во взглядах на исторические события 1915 года, которые привели к гибели как армян, так и мусульман в последние годы существования Османской империи.

Первое из двух препятствий более или менее устранено: Азербайджан вернул себе свои земли в 2020 году после трех десятилетий армянской оккупации.

Преодолеть второе препятствие оказалось гораздо труднее, поскольку это очень эмоциональная и чувствительная тема для обеих сторон. Со своей стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стремясь решить эту проблему, в 2005 году призвал Армению открыть свои национальные архивы и создать совместный комитет историков для исследования событий 1915 года.

Турция уже открыла свои национальные архивы для международного контроля, но Армения по-прежнему держит свои архивы закрытыми и отказывается отвечать на наш призыв. Крайне важно подходить к историческим событиям с учетом нюансов, уважать различные точки зрения и полагаться на заслуживающие доверия и основанные на фактических данных исследования, проведенные квалифицированными учеными и историками.

Во время Первой мировой войны Османская империя подверглась нападению со стороны России на ее восточном фронте, что побудило армянских националистов взяться за оружие и участвовать в актах насилия против мусульман, включая нападения на мусульманские деревни и мирных жителей. Эти действия были задокументированы и признаны историками, а также западными военными миссиями того времени.

Лично я потратил немало времени на изучение этого периода, когда готовил докторскую диссертацию на тему «Военная миссия генерала Харборда». Генерал Джеймс Гатри Харборд, один из военных героев Америки, после войны возглавил военную миссию по установлению фактов в Восточной Анатолии, чтобы доложить о ситуации на местах и изучить возможность создания мандата Соединенных Штатов на эти территории. После обширных наблюдений и исследований в регионе за 58 дней миссия подготовила объемный отчет на 1603 страницах, демонстрирующий объективность, наряду с интеллектуальной честностью, в своем подходе к отношениям Османской империи и ее армянских подданных во время войны.

«Многое свидетельствует о том, что, предоставленные сами себе, турок и армянин, оставленные без официального наущения, до сих пор могли жить вместе в мире. Их существование бок о бок на одной земле на протяжении пяти столетий безошибочно указывает на их взаимозависимость и взаимный интерес», — написал Харборд, имея в виду вмешательство великих держав того времени в дела региона, подорвавшее это мирное сосуществование.

В отчете и приложениях к нему также задокументированы зверства, совершенные армянами, не составлявшими большинства ни в одном регионе османских земель, против других подданных империи. Доклад генерала Харборда помог положить конец идее выделения американского мандата — фактически колонии — из побежденной Османской империи. Копии этой исторической записи могут быть доступны в Национальном агентстве архивов и документации США (NARA) в Вашингтоне, округ Колумбия, для всех, кто интересуется основанным на фактах подходом к историческим событиям.

Это не должно игнорировать массовые гуманитарные кризисы, имевшие место в этот период. Президент Эрдоган еще в 2014 году — будучи тогда еще премьер-министром — выразил соболезнования потомкам погибших в тот период армян.

В Турции, как правительство и народ, мы скорбим по всем тем, кто пострадал и погиб в этот бурный период истории: мусульманам, христианам, армянам, туркам, курдам и людям других национальностей и вероисповеданий.

Несмотря на трудности, Турция остается твердой в своей вере в то, что турецкий и армянский народы, издавна живущие в условиях терпимости и мира, могут установить отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве. Если страны региона и за его пределами решат инвестировать в мир, политическая и экономическая выгода для всего региона будет высокой. Турция хотела бы, чтобы третьи страны, в том числе ее союзники на Западе, либо помогли ввести это новое понимание, либо, по крайней мере, опасались попыток политизировать исторический спор и увековечить военные действия.

В чем мы, да и вообще все страны региона, действительно нуждаемся, так это в том, чтобы нам было предоставлено пространство, чтобы найти свой собственный путь к мирному сосуществованию и общему процветанию, которое неизбежно последует. Давайте позволим залечить шрамы прошлого благодаря нашей коллективной приверженности миру.