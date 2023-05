Баку соболезнует Исламабаду

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с вооруженным инцидентом в школе в городе Куррам. Об этом заявляет МИД Азербайджана в сойсети Twitter.

«Новости о стрельбе в школе в Курраме потрясли и глубоко огорчили нас. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша солидарность и поддержка с братской и дружественной Исламской Республикой Пакистан», — говорится в заявлении.

The news on the horrifying shooting at the school in #Kurram, #Pakistan shocked & deeply saddened us. Heartfelt condolences to the families of the killed & wish speedy recovery for injured. Our solidarity & support is with brotherly & friendly Islamic Republic of Pakistan 🇵🇰.

