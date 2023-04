В Баку началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Израиля Эли Коэном.

Информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Happening now: @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan 🇦🇿welcomes @EliCoh1, Minister of Foreign Affairs of the State of #Israel 🇮🇱 within the latter’s visit to 🇦🇿 pic.twitter.com/bzGyplj3t7

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 19, 2023