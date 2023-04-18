Демократия по-армянски: азербайджанский солдат снова объявлен убийцей без суда и следствия

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Помнится, в июне 2019 года, когда Армения в состоянии эйфории находилась «под дымом» так называемой бархатной революции, в результате которой Пашинян и Ко пришли к власти, новоиспеченный спикер парламента Арарат Мирзоян произнес «историческую фразу».

Еще тогда, то есть до того, как он получил по башке от своих соотечественников после поражения в 44-дневной войне, было ясно, что Мирзоян не дружит с головой. Ведь только человек с психическими отклонениями мог заявить следующее: «Я убежден, что не будет преувеличением, если скажу, что Армения сегодня является оплотом свободы и демократии. Да, не США, да, не Европа».

Последующие внутриполитические процессы в Армении показали, что в этой стране демократией не пахнет и никогда не пахло. Видимость, мишура, иллюзия как бы есть, а самой демократии и в глаза не видели. И толпа, вознесшая Пашиняна на Олимп власти пять лет назад, сегодня разочарованно и негодующе именуют его не иначе как диктатором и тираном. А сегодняшнее заявление депутата от правящей партии «Гражданский договор» Нарека Каграманяна наглядно свидетельствует о том, что в «цитадели демократии» царят нравы сталинских времен. Но об этом чуть ниже.

Вот уже несколько дней, как одной из наиболее обсуждаемых тем как в армянском, так и в азербайджанском обществе является пленение армянской стороной двух заблудившихся азербайджанских военнослужащих.

Напомним, что 10 апреля в условиях ограниченной видимости при неблагоприятной погоде двое военнослужащих азербайджанской армии из воинской части, дислоцированной в Нахчыване, сбились с пути, заблудились и оказались на территории Армении. Позже наши солдаты Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были взяты в плен, после чего в их отношении было возбуждено уголовное дело. Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы РА группой лиц по предварительному согласию и незаконном провозе огнестрельного оружия и боеприпасов через государственную границу РА, а также в сокрытии от таможенного контроля».

Следует также отметить, что при задержании одного из солдат «демократичные» армяне жестоко его избили, предварительно связав ему руки. Несмотря на вышеупомянутые обвинения, армянские СМИ и общественность выдвинули свою версию «вины» одного из азербайджанских военнослужащих. Дело в том, что именно в это время в Гафане было найдено тело сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината, 57-летнего Айрапета Меликсетяна. На теле убитого зафиксировано шесть огнестрельных ранений в области головы и живота.

«Миролюбивые» армяне не могли упустить такого шанса, и без всяких улик и доказательств обвинили в убийстве азербайджанского солдата. Тем не менее вопреки пожеланиям больной и кровожадной общественности, Следственный комитет Армении отверг версию причастности азербайджанца к убийству.

«У следствия нет никаких улик в причастности азербайджанцев к убийству сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК)», — сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абраамян.

На данный момент нет никакой информации, что убийство охранника Зангезурского комбината было совершено азербайджанцами, подчеркнул он.

Кто-то может сказать, что не следует обращать внимание на эмоциональную составляющую, присущую толпе, и следствие разберется по закону. Но, во-первых, не следует забывать, что речь идет об армянах. А для них не существует общепринятых норм ни в правовой плоскости, ни в нравственно-моральной. Во-вторых, на одной волне с обезумевшей серой массой, требующей суда Линча, находится и вышеупомянутый депутат Каграманян. Так, он без суда и следствия, без разбирательства и вердикта, громогласно обвинил азербайджанского солдата в убийстве сторожа.

«Подтверждаю информацию о том, что 57-летнего сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината убил один из азербайджанских военнослужащих, незаконно перешедших границу Армении», — сказал он.

Удивительные все же порядки преобладают в армянской среде. Следствие только начато, и наверняка в Армении, несмотря ни на что, есть такое понятие как «тайна следствия», а депутат уже точно знает, кто убийца. Этакий Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро армянского пошиба. Вот уж действительно демократия в Армении бьет ключом. И такая «мелочь», как отсутствие улик и доказательств, о котором говорил представитель СК Армении, для Каграманяна – не помеха. А почему не помеха, становится ясным после его следующих слов.

«Если нет доказательств, то значит, они будут. Если нет доказательств, то это — упущение прокуратуры», — добавил он.

Говоря простым языком, выходит, что даже если выяснится имя истинного убийцы, то судьба азербайджанского солдата предрешена. Нет доказательств, значит, нарисуют. Фальсификация и подтасовка фактов – конек армянской истории. И скорее всего, допустившая «упущение» прокуратура очень скоро найдет и улики, и вещдоки, и свидетелей. Возможно, даже сам убитый сторож даст показания против наших солдат. Так сказать, посмертно…

Фарид Теймурханлы