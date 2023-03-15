О внутриполитической ситуации в Иране, а также и геополитическом положении на Ближнем Востоке и соглашении Тегерана с Эр-Риядом рассказал в интервью Minval.az политолог Зардушт Ализаде.

— Как вы оцениваете внутриполитические процессы в Иране? Насколько они контролируются властями Ирана?

— Внутриполитическое обострение в Иране достаточно управляемо со стороны КСИР. Это подобие того, как те или иные авторитарные власти утверждают свои позиции, исходя из напряженности отношений с соседними странами, точно так же иранские власти утверждают себя через эскалацию и напряжение в отношениях с соседними странами. Одна и та же технология. Когда речь идет о власти, то люди, находящиеся у власти, готовы идти на подлости. Тоже самое касается и иранской власти.

— Как отмечают многие эксперты и аналитические центры, в 2023 году геополитическая обстановка вокруг Ирана будет обостряться и, возможно, будет нанесен ракетный удар по военным и ядерным объектам этой страны. Как вы оцениваете этот прогноз?

— Кто нанесет удары по Ирану? Израиль? Израиль на это не пойдет. Израиль прекрасно знает, что Иран им не опасен, несмотря на то, что в горах Ливана и других местах Ближнего Востока спрятано огромное количество иранских ракет и они нацелены на Израиль. Израиль владеетт ядерным оружием и знает, что даже если у Ирана будет ядерное оружие, то он против Израиля его не применит.

Для Ирана нападать на Израиль бессмысленно. Это все равно, что говорить, что иранская авиация нанесет удары по объектам в городе Медина или по мечети пророка Мухаммеда. Вы можете такое себе представить? Это невозможно представить. Теперь, как вы себе представляете, чтобы Иран применил оружие массового поражения в Израиле, где арабы и евреи перемешаны, и где находится третья святыня для мусульман мечеть Аль-Акса? Вы думаете, Иран бросит туда атомное оружие? Это сумасшествие, самоубийство, харакири. Никакой мусульманский лидер харакири не совершит.

Иран делает большую ошибку – бежит впереди паровоза. Они заявляют, что Израиля не должно быть. Израиль должен быть – это международное право. Еврейский народ имеет право на государство. Время, когда персы могли это остановить, ушло, время вернуть назад невозможно. Еврейское государство существует и его надо признать.

— На прошлой неделе при посредничестве Китая было достигнуто соглашение между Тегераном и Эр-Риядом, что стало новой страницей в истории Ближнего Востока. Ожидается, что до конца года в Пекине состоится конференция между Ираном и арабскими странами Персидского Залива. Как вы оцениваете новую роль Китая на Ближнем Востоке?

— Это хорошие новости для Китая и не очень веселые для США. Это повод США для того, чтобы они пересмотрели свою политику на Ближнем Востоке. Возрастание роли Китая на Ближнем Востоке и в других регионах мира будет происходить вне зависимости от желания США. Потому что если быть объективным, то последние 30 лет экономическая мощь Китая непрерывно растет, повышается политический авторитет Поднебесной, ее способности, огромные валютные резервы достигают несколько триллионов долларов, что позволяет безболезненно для себя проводить инвестиционную политику в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, что дает основание для выхода на лидирующие позиции в мире. Американский капитализм имеет свою особенность, а капитализм Китая — свою. В этом соревновании пока китайский капитализм побеждает американский.

— А в чем он побеждает? США сегодня контролируют более 90% финансового сектора мира и банковского сектора. США контролирует SWIFT и прочее?

— Я с вами согласен, но все познается в сравнении. Тут важна тенденция. Какая была тенденция 30 лет тому назад, и какая тенденция сейчас? США были промышленным гигантом, сейчас они таковой не являются. Промышленный гигант – это Китай. Америка была богатейшей страной мира, сейчас она имеет более 30 триллионов госдолга, а Китай не имеет долга.

Китай не имел современной армии, сейчас он построил сильную армию, ВМФ, ВВС, и второй после США по военному бюджету. Становится серьезной военно-политической силой мира. Эта тенденция продолжается. Усиление Китая не остановить. Дональд Трамп был в шоке, когда понял, что с Китаем невозможно ничего сделать. Если раньше сторонником глобализации были США, то сейчас – это Китай. Когда США пропагандировали глобализм, они представляли себя в качестве главной страны, сейчас же США выходят из разных организаций, а Китай, наоборот, выступает за глобализацию мировой экономики, потому что он уверен в том, что будет главной страной в этом процессе.

— Но сейчас США выводят свои активы и заводы в другие страны мира?

— Это ничего не изменит. Китай уже изучил эти технологии, они уже все это знают: «Поздно Рита ты полюбила преступника». 30 лет тому назад Китай целиком и полностью зависел от американских инвестиций и технологий. Сейчас Китай слабо зависит от этих технологий и инвестиций. Он имеют свои деньги, свои финансовые институты и технологические линии.

Ниджат Гаджиев