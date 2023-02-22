В политике, как и в других сферах жизнедеятельности, малоспособным людям часто приходится выправлять положение в аврале, после того, как инициатива утрачена. В армянской дипломатической традиции эта тенденция укоренилась, и судя по всему, в стане Иреванских стратегов кризис умственных мощностей, коль не могут отказаться от порочной практики.

Помнится, как этим грешил экс-президент Серж Саргсян, который на встречах с глазу на глаз с Ильхамом Алиевым прижимался в угол, оказываясь положенным на лопатки, а после завершения переговоров впопыхах стряпал экспресс заявления, что называется, вдогонку.

Один из таких казусов случился в Швейцарии, где азербайджанский лидер в оскорбительной форме обвинил своего визави в подрыве мирного процесса, выговорив ему очень нелицеприятные истины. Получив порцию вербальных оплеух, Саргсян несколькими часами позже вдруг ожил в ореоле непобедимого, отыгравшись неубедительными заявлениями, которые-де были высказаны на встрече с армянской диаспорой Швейцарии.

На поверку никакой встречи с диаспорой не было. Чтобы спасти лицо президента, команда придумала выход из положения. Этот метод повторился точь-в-точь после Мюнхенской конференции безопасности, где Никол Пашинян мощно сел в лужу позора, оказавшись в роли мальчика для битья. Ему нечем было крыть веские аргументы Ильхама Алиева.

Вот и пригодилась старая модель спасения провального положения. На этот раз глава внешнеполитического ведомства страны Арарат Мирзоян машет кулаками после боя, утверждая, будто озвученная Ильхамом Алиевым идея об установке КПП на границе Армении и на участке, куда примыкает Лачинская дорога, противоречит трехстороннему документу от 10 ноября 2020 года.

«По этой причине,» — заявляет он, — «проведение новых переговоров о параметрах Лачинской дороги, причем под угрозой применения силы, для нас неприемлемо».

Непонятно, на что намекает А. Мирзоян, употребляя словосочетание «под угрозой применения силы», коль азербайджанский лидер во всеуслышание заявил о своем предложении на полях Мюнхенской конференции. Разве он пригрозил Иревану, или же намекнул на чреватость отказа Пашиняна? Ничего такого же не было.

Если учесть, что армянские политики горазды драматизировать положение, все время актуализируют тему прихода в регион западных «наблюдателей», все становится предельно ясно. Так, их первая партия от «гражданской миссии» Евросоюза уже прибыла в Армению. И какие же они гражданские смотрители, если имеют при себе оружие, да еще за ними опыт работы только в жандармерии и в специальных службах?!

Непонятно, с какого боку вдруг А.Мирзоян стал выражать приверженность к скорейшей разблокировке региональных коммуникаций, и даже железнодорожного сообщения «в соответствии с суверенитетом и законодательством тех государств», (имея в виду Кавказскую тройку), если его шеф в Мюнхене сидел рядом с лидерами двух соседей, и счел сохранить молчание по этому поводу.

Была же идеальная возможность обсудить втроем хотя бы примерные контуры вывода региона в плоскость ясности на виду у сообщества. Негоже было ударяться в словоблудие. Но Пашинян пошел излюбленным путем обструкционизма, чтобы накалить обстановку на панели и этим дать своим закулисным вдохновителям пищу для размышлений.

Его мессиджи свидетельствовали о том, будто в поствоенных реалиях обстановка далека от идеальной, и необходимо разгребать завалы разногласий. Хотя Ильхам Алиев высказался достаточно ясно и отчетливо о планах Баку и об элементах дорожной карты, которая выработалась в начале 2021 года после встречи трех вице-премьеров – Азербайджана, России и Армении.

Разумеется, армянской верхушке были даны инструкции со стороны патронов, в первую очередь, из Парижа, чтобы Пашинян бросил бы тень на позицию Баку, как не способствующую делу урегулирования.

В Мюнхен же еще и пожаловали ставшие нелегитимными сопредседатели «Минской группы ОБСЕ», которых не сыщешь ни в одном дипломатическом справочнике в качестве действующих политиков. Это другой вопрос, что в своих странах коллеги называют трех дипломатов спецпосланниками по армяно-азербайджанскому урегулированию, но в Иреване упорно их величают «сопредседателями». Если им это по душе, пусть и дальше изощряются. Однако для Баку эта тройка – нулевая величина.

Теперь о главном. А.Мирзоян, выворачиваясь наизнанку, заикается о предложениях своей страны, как вариантах, которые видятся «обоснованными, конструктивными и прозрачными». Но знать бы конкретику, его видения соотносятся с несущими компонентами всеобъемлющего урегулирования.

Говорить загадками, оглядываясь на Париж, Берлин и другие столицы, никогда не принесет Иревану дивидендов, даже если ему обещают всякую помощь. Армения страна-капитулянт, признавшая свое поражение. Отказываясь от своих подписей, обещаний и заверений, она навлекает на себя новые неприятности.

Если связывает свои надежды с прибывшими в регион европейскими наблюдателями, то норовит ступить за зыбкую поверхность болота. Ее просто может засосать, и тогда никто ее не вытянет из трясины. Она должна помнить, с кем имеет дело. Озвучивать безответственные заявления, стращать визави, подвергать сомнению его территориальную целостность равносильно тому, что наступать на старые грабли. Но на этот раз они могут сразить наповал, и тогда Иревану уж точно не до карабахских армян будет.

Раскручивая политику грязных манипуляций, Пашинян и его команда нащупывают границы возможного в игре наобум. Но надо помнить, что Баку играет тонко и с листа, и никаких «авось» и «может быть» точно не случится. Так нужно ли и дальше идти по лезвию бритвы, искушать судьбу на у критической черты?

Президент Алиев из Мюнхена напомнил, что Армения подписала акт капитуляции, и он обратной силы не имеет. Если армянам нужно наладить жизнь, встроиться в конфигурацию нормальной региональной жизни, им лучше избежать неосторожных шагов. А еще и не испытывать терпение Баку на волне так называемого беспокойства вокруг «гуманитарного кризиса в Карабахе».

Коль Баку сказал, что предлагает создать блокпост на Лачынской дороге, стало быть, так оно и будет. Все в рамках международного права и законности. Выступая против этого предложения, Армения снова демонстрирует, что ей не нужна нормализация положения, мир и решение проблем. Она ставит на эскалацию. Но уцелеет ли после нее? Вот это вопрос.

Позиция Баку находит поддержку всюду (за некоторым исключением), и это вселяет убежденность, что план Ильхама Алиева безальтернативен.

Если Иреван и далее будет артачиться, отлынивать от реализма, Баку предпримет нужные действия. Речь даже не о защите территориальной целостности Азербайджана, а подавлении рисков, над созданием которых работают полуграмотные армянские старатели.

Уроки второй Карабахской войны черным по белому наказывают, что в контексте вопросов безопасности Баку бескомпромиссен, и эта величина неизменна.

Если А.Мирзоян и его подельники вознамерились реализовать новую провокацию из старой колоды, им желательно отказаться от дурной затеи. Пока не поздно.

Тофик Аббасов