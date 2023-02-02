Рукотворная гуманитарная катастрофа — именно так точнее всего было бы назвать ситуацию, сложившуюся в регионах Южного Азербайджана, пострадавших от землетрясения. Напомним: как уже сообщалось, 18 октября в иранском октане Хой, абсолютное большинство населения которого составляют азербайджанцы, произошло землетрясение. Новая серия подземных толчков была отмечена здесь 28 января. По официальным данным, три человека погибли, более тысячи получили ранения. Многие жители Хоя остались без крова, еще больше тех, кто по понятным причинам опасается возвращаться в свои дома.

Однако власти ИРИ не оказывают пострадавшим никакой помощи. Не привозят ни палаток, ни одеял, ни продуктов питания, ни лекарств — ничего. Более того, как становится известно, власти ИРИ препятствуют доставке пострадавшим от землетрясения гуманитарий помощи из Азербайджанской Республики.

Азербайджан предложил помочь пострадавшим, несмотря на кризис в двусторонних отношениях. Но в Тегеране сказали «нет». Отказ получила и Турция, предложившая свою помощь. Наконец, СМИ Ирана запрещено освещать реальное положение дел в пострадавшим от землетрясения регионах.

Землетрясение, конечно, природное бедствие. Но в XXI веке чисто природных катастроф без «человеческого» компонента не может существовать в принципе. И на количество пострадавших от землетрясения не меньше, чем сила толчка, влияет множество рукотворных факторов — от качества строительства до организации спасательных работ.

Автору этих строк еще летом 1990 года довелось в зоне катастрофического землетрясения в Иране, разрушившего города Менджиль и Рудбар. Тогда, по разным данным, погибло от 35 до 50 тысяч человек. Иран без колебаний принимал иностранную помощь. Более того, приехавшие из-за рубежа специалисты весьма высоко оценивали и организацию спасательных работ. С таким «послужным списком» оставить жителей города Хой без какой бы то ни было помощи можно было только намеренно. И тем более за гранью понимания — не допускать в этот регион гуманитарную помощь от других стран.

То, что происходит сегодня в Южном Азербайджане — это уже не «недосмотрели» и не «не рассчитали». Это, если угодно, «сейсмогеноцид». Охарактеризовать иначе намеренное лишение помощи тысяч людей, пострадавших от землетрясения, трудно.

Можно догадаться, за что иранская муллократия решила «наказать» пострадавших от землетрясения — Иран сотрясают волнения, и в Южном Азербайджане не просто требуют «вернуть мулл в мечети» — здесь требуют свободы, справедливости и национального правительства, права учиться на родном языке, развивать свою культуру и осознавать снова национальную идентичность. А иранский режим, похоже, не просто решил наказать непокорных — здесь уверены, что если лишат людей помощи, то им будет не до политики.

Ну что ж, остается только посоветовать иранской верхушке вспомнить землетрясение 1972 года в Никарагуа. Точнее, то, что местный диктатор Сомоса и его приближенные банально разворовали международную помощь пострадавшим. В результате вялотекущая партизанская война получила такой импульс, что в 1979 году диктатура пала, а сам Сомоса бежал из страны.

И не факт, что у иранской муллократии будет 7 лет на сборы чемоданов.

Нурани, обозреватель